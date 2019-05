Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Figeac Aéro recule de 3,84% à 11,52 euros sur la place de Paris, dans le sillage de son point d’activité annuel. Si l’équipementier aéronautique a atteint son objectif de chiffre d’affaires, les investisseurs s’inquiètent du net ralentissement de la croissance au quatrième trimestre.Pour autant, LCM explique que le groupe a souffert d'un effet de base particulièrement exigeant sur cette période et d'un effet purement technique portant sur près de 3 millions d'euros de facturations intervenues le 29 mars (marchandises en cours de transit), mais qui seront comptablement enregistrées début avril.Le bureau d'études a donc réaffirmé sa recommandation à l'achat sur la valeur, ainsi que son objectif de cours de 19 euros.Dans le détail, Figeac Aéro a réalisé un chiffre d'affaires de 111,3 millions d'euros lors de son quatrième trimestre 2018-2019 (clos fin mars), en progression de 8,9% à données publiées sur un an.Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires atteint 425,2 millions d'euros, en hausse de 14,9% à données publiées et de 13,2% à périmètre et taux de change constants. Le groupe a donc rempli son objectif d'activité. Durant cet exercice, la croissance a été tirée par le programme Embraer E2 (+119%), le moteur LEAP (+97%), le B787 (+55%) et l'A350 (+12%).S'agissant des résultats annuels, qui seront publiés le 3 juillet prochain, ils ne devraient pas réserver de mauvaise surprise, puisque le groupe a confirmé la génération de free cash-flow positifs. Enfin, Figeac Aéro anticipe un niveau d'activité 2020 en ligne avec les attentes des analystes (consensus situé entre 505 et 507 millions d'euros) et maintient ses ambitions de croissance à moyen terme.