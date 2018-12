Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Figeac Aero vient de dévoiler ses résultats provisoires au titre du premier semestre de son exercice 2018-2019 (clos fin septembre). Ainsi, l’équipementier aéronautique a fait part d'une hausse de l'Ebitda corrigé à 36,7 millions d’euros qui intègre un effet dilutif lié à l'incorporation du Groupe Tofer (-0,8 million d’euros) et un impact de l'évolution défavorable de la parité euro/dollar (-2,7 millions d’euros). À périmètre et taux de change constants, l'Ebitda corrigé s'élève à 40,2 millions d’euros en croissance de 23,1%, soit un taux de marge de 19,9% en amélioration de 0,7 point.À périmètre et taux de change constants, le résultat opérationnel courant s'élève à 20,5 millions d'euros au 30 septembre 2018 en forte progression de 30%, soit un taux de marge opérationnelle de 10,1% en amélioration de 0,4 point.Après prise en compte du résultat financier et de l'impôt, le bénéfice net au 30 septembre 2018 corrigé des effets latents et à périmètre et taux de change constants s'élève à 12,5 millions d'euros en forte croissance de 71,4%.En outre, les flux de trésorerie générés par l'activité sur la période sont en forte hausse à 33,1 millions d'euros quasi équivalent à ceux réalisés sur 12 mois sur l'exercice précédent (35,3 millions au 31 mars 2018 et 4,5 millions au 1er semestre 2017/18).Au titre du 1er semestre de son exercice 2018/2019, Figeac Aéro enregistre un chiffre d'affaires de 202 millions d'euros en progression de 18,8%. A périmètre et taux de change constant, la croissance d'activité au 30 septembre 2018, s'élève à 20%.Conformément à la tendance observée sur ce premier semestre, le groupe confirme son objectif d'atteindre des free cash-flow positifs et récurrents sur l'exercice en cours (clôture mars 2019). Le niveau de croissance du premier semestre permet à Figeac Aéro d'anticiper un chiffre d'affaires au 31 mars 2019 de 425 millions d'euros, soit une croissance à 2 chiffres. Enfin, le groupe confirme également son ambition d'atteindre 520 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020 et 650 millions d'euros en 2023.