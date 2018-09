Figeac Aero : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Figeac Aéro a réalisé son point d’activité au titre de son premier trimestre 2018/2019 (clos au 30 juin). Ainsi, l’équipementier aéronautique a publié un chiffre d'affaires consolidé de 103,5 millions d’euros sur la période, soit une croissance de 14,5% en données publiées et de 21% à taux de change constant. Dans le sillage de l'exercice précédent, ce premier trimestre s'est poursuivi dans un contexte de change toujours défavorable, qui représente un impact négatif de 5,9 millions d’euros sur la période.Par ailleurs, conformément aux initiatives entreprises courant 2018, Figeac Aéro indique avoir poursuivi ses actions en matière de génération de cash agissant, entre autres, sur une réduction de son besoin en fonds de roulement (BFR) en transférant l'approvisionnement matières aux clients finaux (impact au premier trimestre 2018/2019 de -5,9 millions d'euros). Hors transfert matière et à taux de change constant, l'activité du groupe affiche une progression de 27,6%."Les principaux programmes aéronautiques drivers de la croissance de ce début d'année sont l'A350 (+21%), le moteur LEAP (+74%) et le B787 (+30%)", précise Figeac Aéro."L'ensemble de ses augmentations de cadences ont largement contribué à la bonne performance de l'activité Aérostructure qui affiche une progression de 15,5% et de l'activité usinage et traitement de surface en hausse de 17,8% sur la période", ajoute l'équipementier aéronautique.Compte tenu de ces performances, le groupe a réitéré son objectif d'atteindre des free cash-flow positifs et récurrents sur l'exercice en cours (clôture mars 2019). Tout comme il a confirmé son ambition d'atteindre 520 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020 et 650 millions en 2023.