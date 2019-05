Figeac Aero : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Figeac Aéro a réalisé son point d’activité au titre de son exercice 2018-2019 (clos fin mars). Ainsi, l’équipementier aéronautique a publié un chiffre d’affaires de 425,2 millions d’euros sur la période, en hausse de 14,9% à données publiées et de 13,2% à périmètre et taux de change constants. Le groupe a donc rempli son objectif d’activité. Durant cet exercice, les principaux programmes aéronautiques « drivers » de la croissance sont l’Embraer E2 (+119%), le moteur LEAP (+97%), le B787 (+55%) et l’A350 (+12%).L'ensemble de ces augmentations de cadences contribue amplement à la bonne performance de l'activité Aérostructures qui réalise une progression de 13% et de l'activité Mécanique Générale et Chaudronnerie en hausse de 122% sur l'ensemble de l'exercice 2018-2019.Sur le seul quatrième trimestre 2018-2019, le chiffre d'affaires atteint 111,3 millions d'euros, en progression de 8,9% à données publiées. Figeac Aéro explique que ce trimestre était marqué par un effet de base exigeant.Concernant ses résultats 2018-2019 à venir, le groupe confirme des free cash-flow positifs. Enfin, Figeac Aéro confirme un niveau d'activité 2020 en ligne avec les attentes des analystes et maintient ses ambitions de croissance à moyen terme.