Figeac Aero : A suivre aujourd'hui

Figeac Aéro a publié un chiffre d'affaires pour son exercice 2019-2020, clos fin mars, en hausse de 3,2% (ou 0,7% en organique), à 441,6 millions d'euros. L'activité Aérostructures représente la plus grosse partie de l'activité, avec un chiffre d'affaires de 387,5 millions d'euros, en croissance de de 4,1% (1,3% en organique). Les autres activités sont elles en repli de 2,9%, tout comme l'ensemble des opérations du groupe au quatrième trimestre de son exercice en raison de l'épidémie de coronavirus et des mesures de confinement qui ont suivi.Dans ce contexte, Figeac Aéro a constaté un repli de son volume d'activité proche de 25% sur le mois de mars et a réalisé au titre du 4ème trimestre un chiffre d'affaires de 98,8 millions d'euros, en retrait de 13,4% par rapport à la même période de l'exercice précédent. A périmètre et taux de change constants, le repli atteint 15,2%, dont -14,6% pour la division Aérostructures.Le groupe est notamment affecté par la crise du Boeing 737 Max, le décalage de la certification du Boeing 777X, les baisses de cadences comme sur le Boeing B787 et l'Airbus A330, la fin de la montée en cadence de l'Airbus A350, ainsi que par l'arrêt de l'Airbus A380 et du CRJ de Bombardier.Malgré une rentabilité 2019-2020 moindres en raison du mauvais mois de mars, Figeac Aéro estime que le niveau d'EBITDA sera globalement en ligne avec les attentes du consensus, mais le groupe suspend ses prévisions à moyen terme dans le cadre du plan 2021-24 et n'est pas en mesure de délivrer des prévisions pour l'exercice en cours.Sur le plan des liquidités, le groupe disposait de 120 millions d'euros de trésorerie à la clôture du 1er semestre et le niveau de trésorerie sera encore très confortable à la clôture de l'année 2019/20, affirme Figeac Aéro.