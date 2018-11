Figeac Aéro : ACTIVITÉ DU PREMIER SEMESTRE 2018/19

Poursuite d'une croissance forte au second trimestre +22,9%

Priorité 2018/19 : réaliser un chiffre d'affaires de 425 M€ avec une génération de free cash-flow positifs et récurrents

Le Groupe FIGEAC AÉRO (code mnémonique : FGA), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique publie ce jour son chiffre d'affaires du premier semestre relatif à l'exercice 2018/19.

En M€ - IFRS

Données non auditées 2017/181

2018/19

% 2018/19

vs 2017/18 % 2018/19

vs 2017/18

à tcc2 Chiffre du 2nd trimestre (01/07 au 30/09) 78,9 97,0 +22,9% +22,5% Parité moyenne de la période €/$ 1,1744 1,1682 Chiffre du 1er semestre (01/04 au 30/09) 169,3 200,5 +18,4% +21,2% Parité moyenne de la période €/$ 1,1392 1,1785

Retraité de l'application de la norme IFRS15 en vigueur depuis le 1er janvier 2018 Taux de change constant



Accélération de la croissance au second trimestre 2018/19

FIGEAC AÉRO a réalisé un très bon second trimestre 2018/19, enregistrant un chiffre d'affaires consolidé de 97 M€ sur la période de juin à septembre 2018, en croissance de +22,9% par rapport à la même période sur l'exercice précédent. A taux de change constant, l'activité sur le trimestre est en progression de +22,5%3.

Le Groupe a poursuivi au cours de ce second trimestre ses actions en matière de génération de cash agissant, entre autres, sur une réduction de son BFR en transférant l'approvisionnement matières aux clients finaux (impact au second trimestre 2018/19 de 5,5 M€ contre 5 M€ au second trimestre 2017/18).

Ainsi, sur l'ensemble du premier semestre, FIGEAC AÉRO enregistre un chiffre d'affaires de 200,5 M€ en progression de 18,4%. A taux de change constant, la croissance d'activité au 30 septembre 2018, s'élève à 21,2%4.

Les principaux programmes aéronautiques drivers de la croissance de ce premier semestre 2018/19 sont l'A350 (+14%), le moteur LEAP (+116%) et le B787 (+84%). L'ensemble de ses augmentations de cadences ont largement contribué à la bonne performance de l'activité Aérostructure qui affiche une progression de 18% et de l'activité usinage et traitement de surface en hausse de 22,4% sur la période avec un bonne tenue des activités de FIGEAC AÉRO North America.



Des objectifs courts et moyens termes réaffirmés

Fidèle à son plan de marche, le Groupe réitère son objectif d'atteindre des free cash-flow positifs et récurrents sur l'exercice en cours (clôture mars 2019).

Le niveau de croissance du premier semestre permet à Figeac AÉro d'anticiper un chiffre d'affaires au 31 mars 2019 de 425 M€, soit une croissance à 2 chiffres.

Confiant dans son développement, FIGEAC AÉRO confirme son ambition d'atteindre 520 M€5 de chiffre d'affaires en 2020 et 650 M€5 en 2023.





Prochains rendez-vous :

18 décembre 2018, résultats du 1er semestre 2018/19 (avant Bourse)

À PROPOS DE FIGEAC AÉRO

Le Groupe FIGEAC AERO, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, est spécialiste de la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles. Groupe international, fort d'un effectif de 3 300 salariés, FIGEAC AERO est présent en France, aux Etats-Unis, au Maroc, au Mexique, en Roumanie et en Tunisie. Au 31 mars 2018, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 372 M€.



3 : +20,7% à périmètre et taux de change constant

4 : +19,8% à périmètre et taux de change constant

5 : sur la base d'un cours €/$ à 1,18 et des cadences actuelles communiquées par les constructeurs

