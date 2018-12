Figeac Aero : Amélioration sensible du free cash-flow au S1, objectifs confirmés

18 décembre (Reuters) - Figeac Aero SARL a annoncé mardi:

* un chiffre d'affaires en hausse de 20% à périmètre et changes constants à 202 millions d'euros environ et un Ebitda corrigé en hausse de 23,1% au premier semestre 2018-2019, selon des résultats préliminaires

* des flux de trésorerie générés par l'activité positifs à 33,1 millions d'euros, un record historique pour le groupe sur un S1

* que l'ensemble des actions mises en œuvre au sein du groupe portent leurs fruits puisque sur le premier semestre clos le 30 septembre 2018, les free cash-flows sont en très nette amélioration de 86,5% à -3,3 millions d'euros, contre -24,3 millions un an plus tôt

* qu'il s'agit là de la meilleure performance depuis l'introduction en Bourse

* confirmé son objectif d'atteindre des free cash-flows positifs et récurrents sur l'exercice en cours a fin mars 2019

* confirmé ses objectifs de CA 2020 et 2023, soit respectivement 520 et 650 millions d'euros Pour plus de détails, cliquez sur (Gilles Guillaume)