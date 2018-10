Le Groupe FIGEAC AÉRO (code mnémonique : FGA), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique annonce sa participation à la 18ème édition du Large & Midcap Event, conférence dédiée aux rencontres entre des sociétés cotées sur les marchés d'Euronext et des investisseurs institutionnels, qui se déroulera les 8 & 9 octobre 2018 à l'Hôtel Le Westin Paris Vendôme.

Cet évènement sera ainsi l'occasion pour les gérants de rencontrer le Groupe FIGEAC AÉRO afin d'approfondir leur connaissance de la Société et du secteur de l'aéronautique. Ces rencontres individuelles permettront d'échanger sur les objectifs courts et moyens termes ambitieux fixés par la société : des free cash-flow positifs et récurrents sur l'exercice en cours (clôture mars 2019) et un chiffre d'affaires de 520 M€[1] en 2020 et 650 M€1 en 2023.

À PROPOS DE FIGEAC AÉRO

Le Groupe FIGEAC AERO, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, est spécialiste de la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles. Groupe international, fort d'un effectif de 3 300 salariés, FIGEAC AERO est présent en France, aux Etats-Unis, au Maroc, au Mexique, en Roumanie et en Tunisie. Au 31 mars 2018, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 372 M€.

[1] sur la base d'un cours €/$ à 1,18 et des cadences actuelles communiquées par les constructeurs

