Figeac Aéro : FIGEAC AÉRO REMPORTE UN CONTRAT STRATÉGIQUE AVEC MITSUBISHI CANADA AEROSPACE INC. ESTIMÉ À 23 MUSD

Le Groupe FIGEAC AÉRO (code mnémonique : FGA), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, annonce avoir été retenu par MHI Canada Aerospace Inc. pour la production de plusieurs pièces et sous-ensembles pour le programme business jet Global Express de Bombardier.

Ainsi, pour la première fois de son histoire, FIGEAC AÉRO décroche son premier contrat avec cet acteur majeur de l'industrie aéronautique.

MHI Canada Aerospace Inc. fait partie du Groupe Mitsubishi Heavy Industries – (MHI). MHI est un des plus importants groupes industriels du monde. Il propose des solutions intégrées et innovantes dans un grand nombre de secteurs allant de l'aviation commerciale et du transport aux centrales électriques et turbines à gaz, de la machine industrielle et des infrastructures aux systèmes intégrés dans le secteur de l'aéronautique et de la défense.

MHI Canada Aerospace Inc. a sélectionné le Groupe FIGEAC AÉRO pour la production de pièces de tôlerie et pièces élémentaires usinées qui seront produites en Tunisie (site Best Cost) alors que le montage final des 5 sous-ensembles sera réalisé en France, ce qui alimentera l'activité interne pendant plusieurs années.

Ce nouveau contrat, valorisé 23 MUSD (Long Term Agreement), concerne plusieurs sous-ensembles associés à la « Center Wing Box » du Global Express de Bombardier.

« Nous sommes très heureux de débuter cette nouvelle collaboration avec un groupe industriel aussi puissant » témoigne Jean-Claude Maillard, Président Directeur Général et Fondateur de FIGEAC AÉRO. « La signature de ce contrat stratégique représente une première étape majeure, qui ouvrira la voie à de nouvelles opportunités de coopération auprès de ce client japonais en mettant à profit notre expertise technique et notre expérience commune. »

À PROPOS DE FIGEAC AÉRO

Le Groupe FIGEAC AERO, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, est spécialiste de la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles. Groupe international, fort d'un effectif de 3 300 salariés, FIGEAC AERO est présent en France, aux Etats-Unis, au Maroc, au Mexique, en Roumanie et en Tunisie. Au 31 mars 2018, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 372 M€.



FIGEAC AÉRO

Jean-Claude Maillard

Président Directeur Général

Tél. : 05 65 34 52 52



ACTUS finance & Communication

Corinne Puissant - Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 / cpuissant@actus.fr



Jean-Michel Marmillon - Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 73 / jmmarmillon@actus.fr

