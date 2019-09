Figeac Aéro : FIGEAC AÉRO RENFORCE SON ÉQUIPE DE DIRECTION

Yves Tomas rejoint FIGEAC AÉRO et prend la direction des filiales du Groupe

Le Groupe FIGEAC AÉRO (code mnémonique : FGA), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique a accueilli début septembre, son Directeur des filiales du Groupe, Yves Tomas.

Cet homme de challenges a en charge d'accompagner la montée en puissance et le développement des activités des filiales, notamment « best cost », pour poursuivre la recherche continue de gains de compétitivité, axe stratégique du Groupe.

Par ailleurs, le Groupe bénéficiera de toute son expertise en termes de meilleures pratiques et d'excellence opérationnelle dans l'organisation afin d'améliorer continuellement la performance de FIGEAC AÉRO.

Yves Tomas, compte plus de 25 années d'expérience à des postes de direction d'entreprise et d'amélioration de la performance opérationnelle dans l'aéronautique, l'automobile, l'énergie et l'agroalimentaire (Mersen, AD Industrie, Federal Mogul, Lindt).

Doté d'une forte culture industrielle, il a acquis une solide expérience dans la gestion des opérations et le pilotage des flux dans un environnement international et multisites.

Jean-Claude Maillard, Président Directeur Général et Fondateur de FIGEAC AÉRO déclare : « Je me réjouis de l'arrivée d'Yves Tomas au sein de FIGEAC AÉRO. Sa capacité démontrée à conduire des opérations de développement et d'amélioration de la performance dans un environnement industriel tant en Europe qu'à l'international sont autant d'atouts au service du Groupe pour continuer à le dynamiser, et conforter sa position leader dans l'industrie aéronautique ».

Un parcours au service de la performance industrielle

Yves Tomas, 60 ans, était Directeur de l'Excellence Opérationnelle de Business Unit chez Mersen qu'il a rejoint en 2013. Au sein de la BU Graphite Specialties (matériaux avancés pour applications extrêmes) il avait notamment en charge le pilotage et l'amélioration des performances des sites industriel (US, Europe et Asie) ainsi que leur montée en maturité sur les processus opérationnels.

Entre 2008 et 2013, il a occupé successivement les postes de Directeur, Stratégie industrielle et amélioration continue de TE Connectivity puis de Directeur des Opérations Groupe chez AD Industrie (aéronautique, énergie, défense), ce qui lui a permis de structurer et professionnaliser les activités industrielles et de piloter l'intégration des acquisitions du Groupe.

Entre 1987 et 2013, Yves Tomas a dirigé et développé plusieurs sites chez Federal Mogul et occupé diverses responsabilités au sein de Lindt & Sprüngli et du Groupe SEB.

Ces expériences enrichissantes lui apportent une vision globale de l'environnement industriel et de son fonctionnement. Il s'inscrit au plus près de ses équipes pour développer la performance et répondre aux attentes des clients en alignant les opérations sur les actions commerciales.



À PROPOS DE FIGEAC AÉRO

Le Groupe FIGEAC AERO, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, est spécialiste de la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles. Groupe international, FIGEAC AERO est présent en France, aux Etats-Unis, au Maroc, au Mexique, en Roumanie et en Tunisie. Au 31 mars 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 428 M€.



