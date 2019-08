Figeac Aero : FIN DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Figeac, le 7 août 2019

FIN DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

FIGEAC AERO (code mnémonique : FGA) (la « Société »), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, annonce avoir mis fin ce jour à son programme de rachat d'actions mis en œuvre depuis le 14 janvier 2019 conformément aux termes de l'autorisation de l'assemblée générale mixte du 21 septembre 2019.

Entre le 14 janvier 2019 et le 7 août 2019, la Société, via un mandat donné à Louis Capital Markets, a acquis un total de 273 609 actions propres (représentant 0,86% du capital social) pour un prix moyen de 12,60 euros. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre du second objectif du programme de rachat d'actions, aux fins d'optimiser la gestion de la trésorerie de la Société (tel que décrit dans le communiqué de presse de la Société du 14 janvier 2019).

L'arrêt de ces rachats n'affecte pas l'exécution du contrat de liquidité conclu par la Société. Il est rappelé que le détail des opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat sont disponibles sur le site internet de la Société : https://www.figeac- aero.com/fr/categorie/espace-investisseurs/infos-reglementees.

À PROPOS DE FIGEAC AÉRO

Le Groupe FIGEAC AERO, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, est spécialiste de la production

de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous- ensembles. Groupe international, FIGEAC AERO est présent en France, aux Etats-Unis, au Maroc, au Mexique, en Roumanie et en Tunisie. Au 31 mars 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 428 M€.

FIGEAC AÉRO ACTUS Finance & Communication Jean-Claude Maillard Corinne Puissant - Relations Analystes/Investisseurs Président Directeur Général Tél. : 01 53 67 36 77 / cpuissant@actus.fr Tél. : 05 65 34 52 52 Manon Clairet - Relations Presse Abdelkader Benchiha Tél. : 01 53 67 36 73 / mclairet@actus.fr Directeur des Relations Institutionnelles VP IR & Public Affairs Tél. : 05 81 24 61 90 / abdelkader.benchiha@figeac-aero.com

LE PARTENAIRE

DES GRANDS INDUSTRIELS DE L'AERONAUTIQUE