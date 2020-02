Figeac Aero : Lettre aux actionnaires Février 2020

Enfin, afin de renforcer la direction générale, le Conseil d'Administration que je préside a décidé de nommer Didier Roux Directeur Général Adjoint. Didier était auparavant Directeur des Opérations et accompagne le développement de FIGEAC AÉRO depuis plus de 20 ans.

Les difficultés passagères de l'aéronautique ne remettent pas en cause nos avantages compétitifs (une empreinte industrielle incontournable, une grande capacité d'innovation, un savoir-faire reconnu ainsi qu'une culture d'entreprise forte) et nous sommes confiants dans notre business model pour délivrer une croissance supérieure au secteur dans les années à venir, tout en maintenant un niveau de profitabilité élevé et en générant des free cash-flows positifs afin d'optimiser notre structure financière.

A l'arrêt de deux programmes, l'Airbus A380 et le CRJ de Bombardier qui génèrent au sein du Groupe de la sous activité et des coûts de redéploiement.

Au titre du premier semestre de l'exercice 2019/20, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 224,5 M€ en croissance de +8,4% à périmètre et taux de change constants. L'EBITDA courant du Groupe est en progression de +6,1% à 38,9 M€ (38,0 M€ hors effet IFRS 16) intégrant un impact de l'évolution de la parité €/$ (+2,3 M€). Dans un marché des aérostructures difficile, nous espérons ces ajustements conjoncturels mais, en attendant, ils ont pesé sur notre marge brute d'exploitation courante en retrait de 0,9 point sur le semestre à 17,3 %. Le résultat opérationnel courant s'établit à 13,6 M€ au 30 septembre 2019 (11,4 M€ à pcc), soit un taux de marge de 6,1%, reflétant un niveau d'amortissement élevé. Enfin, après prise en compte du résultat financier et de l'impôt, le bénéfice net du premier semestre 2019/20 corrigé des effets de change latents (sans effet sur la trésorerie) s'élève à 2,3 M€. Ces résultats à mi-parcours reflètent une année de transition mais ne remettent pas en cause nos objectifs de désendettement à moyen terme, tels que définis dans le plan 2021/24.

Depuis 30 ans, FIGEAC AÉRO s'est imposé comme partenaire de référence de l'aéronautique et a développé des positions fortes avec 3 700 collaborateurs et 14 usines de production dans 6 pays (France, Etats-Unis, Maroc, Mexique, Roumanie et Tunisie). Aujourd'hui, après une phase d'expansion à l'international, FIGEAC AÉRO, n°1 en Europe, est positionné sur les principaux programmes actuels et futurs auprès de tous les grands donneurs d'ordre. Afin de poursuivre son développement et révéler le plein potentiel de ses capacités de production, FIGEAC AÉRO a défini une nouvelle phase de son plan de développement (2021-2024) qui vise

Didier Roux, ingénieur diplômé de l'ENI de Tarbes, possède plus de 20 ans d'expérience sur des fonctions industrielles au sein du Groupe FIGEAC AÉRO. Il rejoint la société en 1999 au poste de Responsable du département usinage et devient Responsable de production en 2005. Il exerce les fonctions de Directeur Industriel de la Société jusqu'en 2014 et assure ensuite la Direction des Opérations du Groupe.

ZOOM SUR NOTRE

SITE AMÉRICAIN

FIGEAC AÉRO North America est une filiale détenue à 100% sur le territoire nord-américain. Le site de production basé à Wichita dans l'état du Kansas a été acheté en 2014. Il compte à ce jour près de 200 salariés et est idéalement positionné au cœur de l'industrie aéronautique américaine, là où est notamment le siège de Spirit Aerosystems. Ce site est stratégique dans la chaine de valeur aéronautique de ce pays.

En effet, avec une spécialisation forte sur les métiers « traitement de surface » et « procédés spéciaux », le site est en mesure d'offrir des prestations sur des pièces de plus de 10 mètres de long, ce qui est rare, même sur le marché américain. FIGEAC AÉRO peut ainsi proposer plusieurs types de procédés chimiques qualifiés, des opérations de grenaillage, de contrôle non destructif et de peinture à un nombre important de donneurs d'ordres. A ce jour, Boeing, IAI, Gulfstream, Embraer, Hondajet, Spirit Aerosystems, Bombardier, Northrop Gruman ou encore Textron nous font confiance.

Le site possède également des capacités en matière d'assemblage mais plus que cela, des investissements de qualité ont été effectués pour proposer une activité d'usinage in-situ. Cette stratégie d'intégration verticale qui a nécessité plusieurs dizaines de millions d'investissements était absolument essentielle pour transférer le savoir-faire du Groupe et garantir croissance et rentabilité à long terme sur le marché Nord-Américain.

L'entreprise dispose sur un peu plus de 12 000 m² de moyens techniques et humains adaptés pour répondre aux exigences des donneurs d'ordre locaux et convaincre sur l'ambition du Groupe en Amérique du Nord.

Cette implantation américaine est au cœur de la stratégie d'expansion du Groupe en Amérique du Nord qui permettra de diversifier la base clients et de se positionner sur de nouveaux programmes avec une couverture naturelle de la base de coûts en dollars.

LIVRAISON 2 000ème VCI

L'Usine du Futur de FIGEAC AÉRO, spécialisée dans la production de pièces moteur de grande dimension a célébré au mois de décembre la livraison du 2 000ème carter de VCI auprès de Safran Aircraft Engines. Cette pièce du programme LEAP équipe notamment les Airbus A320neo.

La direction de FIGEAC AÉRO ainsi que l'ensemble des collaborateurs impliqués dans la montée en puissance de cette usine et dans la gestion quotidienne de la production de ce produit se sont donc retrouvés pour saluer l'accomplissement de ce challenge industriel.

Cette réussite permet au Groupe de renforcer sa notoriété auprès des grands motoristes mondiaux et également de prouver la compétitivité de son modèle économique axé sur les technologies de pointe.