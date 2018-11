Figeac Aero : PARUTION DE LA LETTRE AUX ACTIONNAIRES DE FIGEAC AÉRO

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Figeac, le 08 novembre 2018

PARUTION DE LA LETTRE AUX ACTIONNAIRES DE FIGEAC AÉRO

Le Groupe FIGEAC AÉRO (code mnémonique : FGA), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique annonce la mise à disposition de sa Lettre aux actionnaires.

Au sommaire de cette nouvelle édition :

 L'édito de Jean-Claude Maillard, Président fondateur de FIGEAC AÉRO

 FIGEAC AÉRO : site de production labellisé « Vitrine pour l'industrie du Futur » à Figeac !

 Rappel des investissements du Groupe pour bâtir la croissance !

 Évolution du cours depuis 2013 par rapport à deux autres acteurs de l'industrie aéronautique française !

 FIGEAC AÉRO comparé à ses pairs : une valorisation qui va progresser…

FIGEAC AÉRO présente une croissance et une rentabilité record sur son secteur d'activité (Taux de croissance annuel moyen de 23% depuis 5 ans et Marge d'Ebitda de l'ordre de 20% chaque année depuis 5 ans). L'entreprise est bien orientée pour délivrer des flux de trésorerie disponibles positifs dès mars 2019. Cette excellente gestion va rapidement se matérialiser dans le cours de l'entreprise qui aujourd'hui constitue un très bon point d'entrée. Pour rappel les analystes qui suivent la valeur recommandent le titre à l'achat entre 19 et 21 €.

La Lettre aux actionnaires est consultable sur le site internet de FIGEAC AÉRO,www.figeac-aero.com, espace Investisseurs, rubrique documents et publications.

Prochain rendez-vous : 21 novembre 2018, chiffre d'affaires du 2nd trimestre 2018/19 (après Bourse).

À PROPOS DE FIGEAC AÉRO

Le Groupe FIGEAC AERO, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, est spécialiste de la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles. Groupe international, fort d'un effectif de 3 300 salariés, FIGEAC AERO est présent en France, aux Etats-Unis, au Maroc, au Mexique, en Roumanie et en Tunisie. Au 31 mars 2018, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 372 M€.

