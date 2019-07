Figeac Aéro : RÉSULTATS ANNUELS 2018/19

Progression de l'activité à taux de change constants : +13,6%

Amélioration de la marge d'EBITDA courant à périmètre et taux de change constants : 18,1%

Hausse du résultat net corrigé des effets de change latents à 14,3 M€

Croissance des flux de trésorerie générés par l'activité positifs à 85,6 M€

Objectif atteint avec des free cash-flows positifs de 12,4 M€

Le Groupe FIGEAC AÉRO (code mnémonique : FGA), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, annonce ce jour ses résultats annuel 2018/19, en cours d'audit, clos le 31 mars 2019. Le Comité d'Audit s'est réuni le 28 juin 2019 et les comptes seront arrêtés par le Conseil d'Administration du 30 juillet 2019.

En K€ - IFRS au 31/03 2017/18[1] 2018/19 Variation PCC[2] Chiffre d'affaires[3] 370 705 427 956 13,6% EBITDA courant[4] 61 028 75 957 25,0% EBITDA courant / CA 16,46% 17,75% EBITDA 56 797 69 709 EBITDA / CA 15,30% 16,29% Dotation aux amortissements (30 890) (35 840) Dotation nette aux provisions 227 (1 034) Résultat opérationnel courant 26 134 32 835 ROC / CA 7,05% 7,67% Autres produits opérationnels 1 381 1 066 Autres charges opérationnelles (4 111) (3 464) Résultat opérationnel 23 404 30 437 Coût de l'endettement financier net (6 132) (9 733) Gains & pertes de change réalisés (6 085) (2 729) Gains & pertes latents sur instruments financiers 16 668 (4 824) Autres charges et produits financiers (115) (563) Impôts sur les résultats (5 987) (1 747) Résultat net corrigé des effets de change latents 10 641 14 313 Résultat net intégrant des effets de change latents 21 753 10 840 Résultat net pdg intégrant des effets de change latents 21 790 11 058



Amélioration de la performance opérationnelle

Au titre de son exercice 2018/19, le Groupe a poursuivi sa croissance, qui s'affiche à +13,6% à périmètre et taux de change constants, pour un chiffre d'affaires total de 428 M€.

La division Aérostructures qui représente 87% du chiffre d'affaires du Groupe continue de tirer la croissance globale (+13,7% en publié et + 13,5% à pcc). Les autres activités affichent un taux de croissance de 14,5% à pcc (+28,1% en publié).

Cette forte dynamique d'activité s'est accompagnée d'une hausse de l'EBITDA courant à 76,0 M€ qui intègre un effet dilutif suite à l'acquisition de TOFER (-0,8 M€) et un impact de l'évolution de la parité €/$ (+0,5 M€). A périmètre et taux de change constants, l'EBITDA courant s'élève à

76,3 M€ en progression de 25%, soit un taux de marge de 18,1% en amélioration de 170 pb.

L'EBITDA courant de la division Aérostructures s'élève à 72,7 M€, en progression de 90 pb, tiré par l'amélioration de la productivité. L'EBITDA courant des autres activités affiche une très forte progression à 3,2 M€, principalement tiré par l'évolution positive de l'activité traitement de surface.

A périmètre et taux de change constants, le résultat opérationnel courant s'établit à 33,4 M€ au 31 mars 2019, soit un taux de marge de 7,9%.

Le résultat opérationnel 2018/19 s'améliore de 32,7% à périmètre et taux de change constants.

Après prise en compte du résultat financier et de l'impôt, le bénéfice net 2018/19 corrigé des effets de change latents s'élève à 14,3 M€ en progression de 34,5%.



Structure financière : des Free Cash-Flows positifs à 12,4 M€

Avec des capitaux propres à hauteur de 198,3 M€ au 31 mars 2019 et des dettes financières nettes[5] de 262,2 M€, le Gearing ressort maîtrisé à 1,32.

Les flux de trésorerie générés par l'activité sur la période sont en très forte hausse à 85,6 M€ contre 35,3 M€ au 31 mars 2018.

Ceci reflète une amélioration significative de 11,5% de la capacité d'autofinancement (avant coût de l'endettement financier et impôts) à 63,9 M€ (57,3 M€ un an auparavant) et une contribution positive du BFR de 21,7 M€ caractérisé notamment par une meilleure maîtrise des stocks et de l'encours clients dans un contexte de croissance de l'activité.

Les investissements nets de la période s'élèvent à 73,2 M€ et ont été consacrés aux efforts de R&D et aux dépenses engagées dans le cadre de la mise en place du nouvel ERP, à la croissance d'activité, à la maintenance et le solde pour divers investissements.

L'ensemble des actions mises en œuvre au sein du Groupe portent leurs fruits. Pour l'exercice 2018/19, le Groupe présente, en ligne avec ses objectifs, des free cash-flows positifs à 12,4 M€ (à comparer à -33,9 M€ au 31 mars 2019).



Une dynamique de gains de contrats inaltérée

Basée sur une stratégie d'expansion en Amérique du Nord initiée par le contrat majeur avec Spirit Aerosystems en janvier 2017, 200 MUSD de contrats ont été remportés sur les 18 derniers mois auprès de Triumph, Mitsubishi Canada, Bombardier et Boeing. Cette conquête commerciale reflète un outil industriel à Wichita et au Mexique compétitif bénéficiant de tous les savoir-faire du Groupe.

Par ailleurs, fort de son expérience sur le pôle moteurs, notamment au travers de son Usine du Futur entièrement dédiée au moteur LEAP de Safran, FIGEAC AÉRO a remporté un nouveau contrat en tant que fournisseur de rang 1, pour la fabrication de viroles pour les moteurs Trent de Rolls-Royce équipant les A350 XWB 900 et 1000.

Enfin, le Groupe a bénéficié de la confiance de ses clients historiques avec un taux de renouvellement de contrats proche de 100%, des gains de parts de marché sur des contrats existants pour près de 100 M€ sur les 12 derniers mois (nacelles, moteurs, trains d'atterrissage et structures) et des discussions avancées sur de nouvelles affaires.



Perspectives et stratégie de développement

La stratégie de développement du Groupe pour les prochaines années s'articule autour de trois axes prioritaires :

Consolidation de la taille critique en Europe ;

Poursuite de l'expansion en Amérique du Nord ;

Renforcement des sites Best cost, leviers indispensables à la croissance future.

Fort de ses avantages compétitifs (une empreinte industrielle incontournable, une capacité d'innovation, un savoir-faire reconnu et une culture d'entreprise forte), le Groupe reste confiant dans son business model :

Pour l'exercice 2019/20, malgré une année pénalisée par les cadences de certains programmes, le Groupe devrait délivrer une croissance supérieure au secteur grâce aux gains de nouveaux contrats, afficher une progression de l'EBITDA courant et générer des free cash-flows positifs,

A moyen terme, dans un marché aéronautique toujours dynamique, FIGEAC AÉRO poursuivra ses ambitions avec une activité en croissance supérieure au marché, des free cash-flows positifs et récurrents et un niveau de profitabilité élevé.



Prochaines publications

Le 31 juillet 2019 après bourse : publication des comptes consolidés clos le 31 mars 2019 arrêtés par le Conseil d'Administration

À PROPOS DE FIGEAC AÉRO

Le Groupe FIGEAC AERO, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, est spécialiste de la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles. Groupe international,FIGEAC AERO est présent en France, aux Etats-Unis, au Maroc, au Mexique, en Roumanie et en Tunisie. Au 31 mars 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 428 M€.







FIGEAC AÉRO

Jean-Claude Maillard

Président Directeur Général

Tél. : 05 65 34 52 52



Abdelkader Benchiha

Directeur des Relations Institutionnelles

VP IR & Public Affairs

Tél. : 05 81 24 61 90 / abdelkader.benchiha@figeac-aero.com







ACTUS Finance & Communication

Corinne Puissant - Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 / cpuissant@actus.fr



Manon Clairet - Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 73 / mclairet@actus.fr











ANNEXES

Bilan consolidé simplifié au 31 mars

K€ - IFRS 31/03/2018 31/03/2019 Immobilisations 290 504 331 110 Autres actifs non courants (1) 50 191 52 597 Stocks 174 603 180 382 Créances clients 95 565 82 077 Créances d'impôts 14 180 13 923 Autres actifs courants 26 666 26 959 Trésorerie 107 906 122 418 TOTAL ACTIF 759 615 809 467 Capitaux propres 200 247 198 323 Dettes financières non courantes 229 599 294 162 Passifs non courant (2) 55 040 62 573 Dettes financières court terme 70 742 49 467 Partie courante dettes financières 47 566 35 880 Dette ne portant intérêts 22 407 17 792 Avances remboursables 4 659 5 154 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 81 165 92 142 Passifs courants (3) 48 191 53 975 TOTAL PASSIF 759 615 809 467

Participations mises en équivalence + impôts différés + Instruments financiers + Autres actifs financiers + Autres actifs non courants + Actif sur contrat Autres provisions + Impôts différés + Provision pour retraite + Instruments financiers + Autres passifs non courants + Produits différés partie non courante + Passif sur contrat Dettes fiscales + dettes d'impôts + Instruments financiers + Autres passifs courants + Produits dérivés.



Tableaux de flux de trésorerie consolidés simplifié au 31 mars

En K€ IFRS 31/03/18 31/03/19 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier et impôts 57 647 63 937 Variation du besoin en fond de roulement (22 031) 21 698 BFR exprimé en jour de CA HT

Flux net de trésorerie généré par l'activité 170,76

35 316 127,20

85 635 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (69 257) (73 248) FREE CASH FLOW (33 941) 12 387 Incidences des variations de périmètre - (2 640) Augmentation de capital et subventions reçues 6 (1 969) Variation des emprunts et des avances remboursables 94 439 28 403 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financements 94 445 26 434 Variation de la trésorerie 60 504 36 181 Position de trésorerie nette 37 165 72 951

[1] Après prise en compte de la norme IFRS 15

[2] A périmètre et taux de change constants

[3] Le chiffre d'affaires 2018/19 est calculé au taux EUR/USD moyen mensuel de 1,1638 sur la période et le chiffre d'affaires 2017/18 est calculé au taux EUR/USD moyen mensuel de 1,167 sur la période

[4] EBITDA courant = Résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements + dotations nettes de provisions - Avant ventilation des frais de R&D capitalisés par le Groupe par nature

[5] Hors passifs financiers ne portant pas intérêts

