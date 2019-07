Figeac Aero : RÉSULTATS ANNUELS 2018/19

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Amélioration de la performance opérationnelle

Au titre de son exercice 2018/19, le Groupe a poursuivi sa croissance, qui s'affiche à +13,6% à périmètre et taux de change constants, pour un chiffre d'affaires total de 428 M€.

La division Aérostructures qui représente 87% du chiffre d'affaires du Groupe continue de tirer la croissance globale (+13,7% en publié et + 13,5% à pcc). Les autres activités affichent un taux de croissance de 14,5% à pcc (+28,1% en publié).

Cette forte dynamique d'activité s'est accompagnée d'une hausse de l'EBITDA courant à 76,0 M€ qui intègre un effet dilutif suite à l'acquisition de TOFER (-0,8 M€) et un impact de l'évolution de la parité €/$ (+0,5 M€). A périmètre et taux de change constants, l'EBITDA courant s'élève à 76,3 M€ en progression de 25%, soit un taux de marge de 18,1% en amélioration de 170 pb.

L'EBITDA courant de la division Aérostructures s'élève à 72,7 M€, en progression de 90 pb, tiré par l'amélioration de la productivité. L'EBITDA courant des autres activités affiche une très forte progression à 3,2 M€, principalement tiré par l'évolution positive de l'activité traitement de surface.

A périmètre et taux de change constants, le résultat opérationnel courant s'établit à 33,4 M€ au 31 mars 2019, soit un taux de marge de 7,9%.

Le résultat opérationnel 2018/19 s'améliore de 32,7% à périmètre et taux de change constants.

Après prise en compte du résultat financier et de l'impôt, le bénéfice net 2018/19 corrigé des effets de change latents s'élève à 14,3 M€ en progression de 34,5%.

Structure financière : des Free Cash-Flows positifs à 12,4 M€

Avec des capitaux propres à hauteur de 198,3 M€ au 31 mars 2019 et des dettes financières nettes5 de 262,2 M€, le Gearing ressort maîtrisé à 1,32.

Les flux de trésorerie générés par l'activité sur la période sont en très forte hausse à 85,6 M€ contre 35,3 M€ au 31 mars 2018.

Ceci reflète une amélioration significative de 11,5% de la capacité d'autofinancement (avant coût de l'endettement financier et impôts) à 63,9 M€ (57,3 M€ un an auparavant) et une contribution positive du BFR de 21,7 M€ caractérisé notamment par une meilleure maîtrise des stocks et de l'encours clients dans un contexte de croissance de l'activité.

Les investissements nets de la période s'élèvent à 73,2 M€ et ont été consacrés aux efforts de R&D et aux dépenses engagées dans le cadre de la mise en place du nouvel ERP, à la croissance d'activité, à la maintenance et le solde pour divers investissements.

L'ensemble des actions mises en œuvre au sein du Groupe portent leurs fruits. Pour l'exercice 2018/19, le Groupe présente, en ligne avec ses objectifs, des free cash-flows positifs à 12,4 M€ (à comparer à -33,9 M€ au 31 mars 2019).

5 Hors passifs financiers ne portant pas intérêts