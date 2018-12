Figeac Aero : RÉSULTATS PROVISOIRES DU PREMIER SEMESTRE 2018/19

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Figeac, le 18 décembre 2018

RÉSULTATS PROVISOIRES DU PREMIER SEMESTRE 2018/19

Un nouveau semestre de forte croissance +20%

Hausse de la marge EBITDA corrigé à périmètre et taux de change constant à 19,9%

Hausse du résultat opérationnel courant à périmètre et taux de change constant +30%

Des flux de trésorerie générés par l'activité positifs à 33,1 M€, record historique du Groupe sur 1 semestre

Très nette amélioration des free cash-flow sur la période à -3,3 M€, meilleure performance depuis

l'IPO, en ligne avec les objectifs 2019

Le Groupe FIGEAC AÉRO (code mnémonique : FGA), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, annonce ce jour ses résultats semestriels 2018/19, en cours d'audit, clos le 30/09/18. Le Comité d'Audit s'est réuni le 13/12/18 et les comptes seront arrêtés par le Conseil d'Administration du 24/12/18. Les comptes 2017/18 retraités de l'application de la norme IFRS 15 sont disponibles à la fin de ce communiqué.

En K€ - IFRS au 30/09 S1 2017/18 IFRS 15 S1 2018/19 IFRS 15 S1 2018/19 IFRS 15 et pcc1 Variation pcc Chiffre d'affaires2 EBITDA corrigé3 EBITDA corrigé / CA EBITDA EBITDA / CA Dotation aux amortissements Dotation nette aux provisions Résultat opérationnel courant ROC / CA Autres produits opérationnels Autres charges opérationnelles Résultat opérationnel Coût de l'endettement financier net Gains & pertes de change réalisés Gains & pertes latents sur instruments financiers Autres charges et produits financiers Impôts sur les résultats Résultat net corrigé des effets de change latents Résultat net intégrant les effets de change latents Résultat net, pdg intégrant les effets de change latents 169 987 32 632 19,2% 31 612 18,6% (15 467) (384) 15 761 9,3% 511 (322) 14 955 (2 347) (6 916) 7 981 (29) (1 023) 7 301 12 621 12 620 202 018 36 695 18,2% 34 035 16,8% (17 025) (20) 16 990 8,4% 130 (936)

17 179 (4 636) (289) (387) (198) (2 673) 10 187 8 996 9 168 204 075 40 164 19,9% 20 482 10,1% 12 515 +20,0% +23,1% +0,7pt +30,0% +0,8pt +71,4%

1 A périmètre et taux de change constants

2 Le chiffre d'affaires 2018/19 est calculé au taux EUR/USD moyen mensuel de 1,1785 sur la période et le chiffre d'affaires 2017/18 est calculé au taux EUR/USD moyen mensuel de 1,1392 sur la période

3 EBITDA corrigé = Résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements + dotations nettes de provisions - avant ventilation des frais de R&D capitalisés par le Groupe par nature

LE PARTENAIRE DES GRANDS INDUSTRIELS DE L'AERONAUTIQUE

Solide progression des résultats semestriels 2018/19

Au titre du 1er semestre de son exercice 2018/19, FIGEAC AÉRO enregistre un chiffre d'affaires de 202 M€ en progression de 18,8%. A périmètre et taux de change constant, la croissance d'activité au 30 septembre 2018, s'élève à 20,0%.

Cette forte dynamique d'activité s'est accompagnée d'une hausse de l'EBITDA corrigé à 36,7 M€ qui intègre un effet dilutif lié à l'incorporation du Groupe Tofer (-0,8 M€) et un impact de l'évolution défavorable de la parité €/$ (-2,7 M€). À périmètre et taux de change constants, l'EBITDA corrigé s'élève à 40,2 M€ en croissance de 23,1%, soit un taux de marge de 19,9% en amélioration de 0,7 point.

À périmètre et taux de change constants, le résultat opérationnel courant s'élève à 20,5 M€ au 30 septembre 2018 en forte progression de 30,0%, soit un taux de marge opérationnelle de 10,1% en amélioration de 0,4 point.

Le résultat opérationnel du 1er semestre 2018 s'améliore de 15% à 17,2 M€.

Après prise en compte du résultat financier et de l'impôt, le bénéfice net au 30 septembre 2018 corrigé des effets latents et à périmètre et taux de change constants s'élève à 12,5 M€ en forte croissance de 71,4%.

Structure financière : très forte hausse des flux de trésorerie générés par l'activité

FIGEAC AÉRO a obtenu un prêt de 96 M€ octroyé par un pool bancaire (CM-CIC, BNP, HSBC, ARKEA) et garanti à 50% par Bpifrance, l'organisme français de financement et de développement des entreprises de tailles intermédiaires. Ce prêt bancaire échelonné sur 6 années, conclu à des conditions avantageuses pour le Groupe, permettra de financer, pour majeure partie, les nouveaux investissements alloués suite au gain du plus gros contrat de l'histoire de FIGEAC AÉRO, annoncé en janvier 2017. Conclu avec Spirit AeroSystems, ce contrat couvre la production de pièces mécaniques en aluminium et titane ainsi que des sous-ensembles pour les programmes Airbus A350 XWB et Boeing B737, B747-8, B767 et B777.

Avec des capitaux propres à hauteur de 199,6 M€ au 30 septembre 2018 et des dettes financières nettes de 278,2 M€ le Gearing ressort maîtrisé à 1,39 contre 1,32 au 31 mars 2018.

Les flux de trésorerie générés par l'activité sur la période sont en forte hausse à 33,1 M€ quasi équivalent à ceux réalisés sur 12 mois sur l'exercice précédent (35,3 M€ au 31 mars 2018 et 4,5 M€ au 1er semestre 2017/18).

Ceci reflète une amélioration significative de 49,4% de la capacité d'autofinancement (avant coût de l'endettement financier et impôts) à 36,2 M€ (24,2 M€ un an auparavant) et une forte baisse de la variation du BFR de plus de 16,7 M€ dans un contexte de croissance de l'activité.

Les investissements nets de la période s'élèvent à 36,4 M€, dont 33,4% ont été consacrés aux efforts de R&D, 15,4% au projet ERP, 34,8% aux outils de production, 9,6% aux investissements immobiliers et le solde pour divers investissements.

L'ensemble des actions mises en œuvre au sein du Groupe portent leurs fruits. Pour le 1er semestre 2018/19 (clos le 30 septembre 2018) les free cash-flows sont en très nette amélioration de 86,5% à -3,3 M€ (à comparer à -24,3 M€ au 30 septembre 2017).

Des objectifs courts et moyens termes confirmés

Conformément à la tendance observée sur ce premier semestre, le Groupe confirme son objectif d'atteindre des free cash-flow positifs et récurrents sur l'exercice en cours (clôture mars 2019).

Le niveau de croissance du premier semestre permet à FIGEAC AÉRO d'anticiper un chiffre d'affaires au 31 mars 2019 de 425 M€, soit une croissance à 2 chiffres.

Confiant dans son développement, FIGEAC AÉRO confirme son ambition d'atteindre 520 M€4 de chiffre d'affaires en 2020 et 650 M€4 en 2023.

Prochains rendez-vous :

▪ 30 janvier 2019, chiffre d'affaires T3 2018/19 (après Bourse)

À PROPOS DE FIGEAC AÉRO

Le Groupe FIGEAC AERO, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, est spécialiste de la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles. Groupe international, fort d'un effectif de 3 300 salariés, FIGEAC AERO est présent en France, aux Etats-Unis, au Maroc, au Mexique, en Roumanie et en Tunisie. Au 31 mars 2018, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 372 M€.

FIGEAC AÉRO ACTUS Finance & Communication Jean-Claude Maillard Corinne Puissant - Relations Analystes/Investisseurs Président Directeur Général Tél. : 01 53 67 36 77 / cpuissant@actus.fr Tél. : 05 65 34 52 52 Jean-Michel Marmillon - Relations Presse Tél. : 01 53 67 36 73 / jmmarmillon@actus.fr

4 sur la base d'un cours €/$ à 1,18 et des cadences actuelles communiquées par les constructeurs

IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients »

Le Groupe Figeac Aéro applique la norme IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients » à compter de l'exercice ouvert le 1er avril 2018 selon la méthode rétrospective complète

Cette norme remplace les normes IAS 11 et IAS 18.

Les principaux impacts sont les suivants :

1. Reconnaissance du chiffre d'affaires : Le chiffre d'affaires du groupe provient essentiellement de trois activités :

a. Activité de préproduction - « Non recurring costs » dans le cadre d'une production en série : L'analyse menée à date par le Groupe conduit à considérer que les activités de pré-production mises en œuvre en préalable à une production en série, ne représentent pas une obligation de performance au titre du contrat, le contrôle de ces activités n'étant pas transféré aux clients finaux. En conséquence, le chiffre d'affaires de ces activités sera différé sur le rythme de reconnaissance de l'obligation principale de performance. Ce traitement conduit à prendre en compte sur la durée du contrat la facturation des NRC effectué en début de contrat. Cet impact est de 443K€ au 30 septembre 2017 et de 1 309k€ au 31 mars 2018.

b. Activité de développement hors production en série Le chiffre d'affaire des activités de développement est reconnu à la date de transfert du contrôle. Ce traitement n'a pas d'impact sur les modalités de reconnaissance actuelle du chiffre d'affaires.

c.

Activité de production en série de pièces et de sous-ensemble

Cette activité constitue une obligation de performance distincte. Le chiffre d'affaires est comptabilisé à la date de transfert du contrôle correspondant à la livraison unitaire des pièces et des sous-ensembles aux clients finaux.

Ce traitement n'a pas d'impact sur les modalités de reconnaissance actuelle du chiffre d'affaires.

2. Traitement de la learning curve :

La norme IFRS 15 conduit à comptabiliser immédiatement en résultat l'écart entre la rentabilité constatée au démarrage des contrats et la rentabilité normative de production, coûts qui étaient recyclés en résultat en fonction de la décroissance réellement observée.

Impact de cette application sur le bilan d'ouverture

L'application de la norme IFRS 15 a un impact négatif sur les capitaux propres du Groupe de 50,3 M€ (essentiellement dû à l'impact courbe) net de la prise en compte des impôts différés associés

Free Cash Flow

L'application de la norme n'aura aucun impact sur les flux de trésorerie du Groupe.

ACTIF CONSOLIDE K€ 30/09/2017 Publié Impact IFRS 15 30/09/2017 retraité Frais de développement Autres immobilisations incorporelles Total immobilisations incorporelles Terrains Constructions Installations techniques Autres immobilisations corporelles Total immobilisations corporelles Impôts différés Autres actifs financiers Autres actifs non courants Actif sur contrat 64 045 3 385 67 430 5 423 50 588 130 158 6 808 192 976 1 374 2 904 627 2 576 0 20 473 64 045 3 385 67 430 5 423 50 588 130 158 6 808 192 977 3 950 2 904 627 20 473 Total actif non courant 265 311 23 050 288 362 Stocks et en-cours Clients et autres débiteurs Créances d'impôt Autres actifs courants Trésorerie et équivalent de trésorerie 264 112 73 116 12 501 24 224 12 320 -88 609 175 503 73 116 12 501 24 224 12 320 Total actif courant 386 272 -88 609 297 664 TOTAL ACTIF 651 583 -65 560 586 024