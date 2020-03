Figeac Aéro : arrête sa production en France à cause du virus

18/03/2020 | 18:17

Le groupe Figeac Aéro annonce avoir pris la décision d'arrêter sa production en France, 'tout en permettant d'assurer, si nécessaire, une continuité régulée des livraisons et de la chaîne logistique'.



'Le chiffre d'affaires de l'année 2019/20 (clos le 31/03/2020) sera légèrement impacté et les incidences sur le niveau d'activité 2020/21 sont inconnues à ce jour', précise le groupe.



