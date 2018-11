Figeac Aéro : confirme ses objectifs sur l'exercice

21/11/2018 | 18:26

Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 97 ME sur la période de juin à septembre 2018, en croissance de +22,9% par rapport à la même période sur l'exercice précédent. A taux de change constant, l'activité sur le trimestre est en progression de +22,5%.



Sur l'ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires est de 200,5 ME en progression de 18,4%. A taux de change constant, la croissance d'activité au 30 septembre 2018, s'élève à 21,2%.



' Le Groupe réitère son objectif d'atteindre des free cash-flow positifs et récurrents sur l'exercice en cours (clôture mars 2019). Le niveau de croissance du premier semestre permet à Figeac Aéro d'anticiper un chiffre d'affaires au 31 mars 2019 de 425 ME, soit une croissance à 2 chiffres ' indique la direction.



' Confiant dans son développement, Figeac Aéro confirme son ambition d'atteindre 520 ME de chiffre d'affaires en 2020 et 650 ME en 2023 '.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.