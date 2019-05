Figeac Aéro : confirme un niveau d'activité en ligne

28/05/2019 | 18:39

Figeac Aéro enregistre une progression de 55,2 ME sur l'ensemble de l'exercice 2018/19, en croissance +14,9% de son chiffre d'affaires à 425,2 ME. le groupe confirme ainsi l'objectif fixé (à périmètre et taux de change constants la progression est de +13,2%).



' L'ensemble de ces augmentations de cadences contribuent amplement à la bonne performance de l'activité Aérostructures qui réalise une progression de 13% et de l'activité Mécanique Générale et Chaudronnerie en hausse de 122% sur l'ensemble de l'exercice 2018/19 ' indique le groupe.



Les actions en matière de génération de cash ont continué de porter leurs fruits et permettent au groupe de confirmer des free cash-flow positifs pour l'exercice clos le 31 mars 2019.



La direction confirme un niveau d'activité 2020 en ligne avec les attentes des analystes et maintient ses ambitions de croissance à moyen terme.



