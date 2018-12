Figeac Aéro : croissance de 71% du résultat net semestriel

18/12/2018 | 07:43

Figeac Aéro publie un bénéfice net au 30 septembre 2018 corrigé des effets latents et à périmètre et taux de change constants de 12,5 millions d'euros, en croissance de 71,4%, et un résultat opérationnel courant de 20,5 millions, en progression organique de 30%.



Au titre du premier semestre de son exercice 2018-19, l'équipementier aéronautique enregistre un chiffre d'affaires de 202 millions d'euros, en progression de 18,8%. A périmètre et taux de change constant, la croissance d'activité, s'élève à 20%.



Le groupe confirme son objectif d'atteindre des free cash-flow positifs et récurrents sur l'exercice en cours. Son niveau de croissance du premier semestre lui permet d'anticiper un chiffre d'affaires au 31 mars 2019 de 425 millions, soit une croissance à deux chiffres.



