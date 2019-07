Figeac Aéro : hausse d'un tiers du bénéfice net annuel

04/07/2019 | 08:55

Figeac Aéro publie au titre de son exercice 2018-19 un bénéfice net corrigé des effets de change latents de 14,3 millions d'euros, en progression de 34,5%, et un EBITDA courant à périmètre et taux de change constants de 76,3 millions, en hausse de 25%.



L'équipementier aéronautique a poursuivi sa croissance, qui s'affiche à +13,6% à périmètre et taux de change constants, pour un chiffre d'affaires total de 428 millions d'euros, croissance tirée par la division aérostructures (87% du chiffre d'affaires total).



Pour l'exercice 2019-20, malgré une année pénalisée par les cadences de certains programmes, le groupe espère une croissance supérieure au secteur grâce aux gains de nouveaux contrats, afficher une progression de l'EBITDA courant et générer des free cash-flows positifs.



