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Figeac Aero : réaffirme ses objectifs après un T1 en forte hausse

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06/09/2018 | 18:16

6 septembre (Reuters) - Figeac Aero SARL a annoncé jeudi dans un communiqué :

* UN CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DE 103,5 MILLIONS D'EUROS AU PREMIER TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2018-2019, EN CROISSANCE DE +21% À TAUX DE CHANGE CONSTANT.

* RÉITÈRE SON OBJECTIF D'ATTEINDRE DES FREE CASH-FLOW POSITIFS ET RÉCURRENTS SUR L'EXERCICE EN COURS.

* FIGEAC AÉRO CONFIRME SON AMBITION D'ATTEINDRE 520 MILLIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2020 ET 650 MILLIONS EN 2023. Le communiqué : https://bit.ly/2MP9BuV Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

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CA 2019 430 M
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Résultat net 2019 31,7 M
Dette 2019 246 M
Rendement 2019 -
PER 2019 15,08
PER 2020 11,80
VE / CA 2019 1,64x
VE / CA 2020 1,33x
Capitalisation 458 M
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