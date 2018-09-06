Figeac Aero : réaffirme ses objectifs après un T1 en forte hausse

6 septembre (Reuters) - Figeac Aero SARL a annoncé
jeudi dans un communiqué :
* UN CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DE 103,5 MILLIONS D'EUROS
AU
PREMIER TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2018-2019, EN CROISSANCE DE +21%
À TAUX DE CHANGE CONSTANT.
* RÉITÈRE SON OBJECTIF D'ATTEINDRE DES FREE CASH-FLOW
POSITIFS ET
RÉCURRENTS SUR L'EXERCICE EN COURS.
* FIGEAC AÉRO CONFIRME SON AMBITION D'ATTEINDRE 520 MILLIONS
DE
CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2020 ET 650 MILLIONS EN 2023.
Le communiqué : https://bit.ly/2MP9BuV
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(Rédaction de Paris)