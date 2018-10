Figeac Aéro : sera présent au Large & Midcap Event

03/10/2018 | 18:07

Le groupe Figeac Aéro annonce ce mercredi soir sa présence au Large & Midcap Event 2018, une conférence dédiée aux rencontres entre des sociétés cotées sur les marchés d'Euronext et des investisseurs institutionnels.



Celle-ci se déroulera les 8 et 9 octobre à Paris.



'Cet évènement sera ainsi l'occasion pour les gérants de rencontrer le groupe Figeac Aéro afin d'approfondir leur connaissance de la société et du secteur de l'aéronautique. Ces rencontres individuelles permettront d'échanger sur les objectifs courts et moyens termes ambitieux fixés par la société : des free cash-flow positifs et récurrents sur l'exercice en cours (clôture mars 2019) et un chiffre d'affaires de 520 millions d'euros en 2020 et 650 millions d'euros en 2023', explique Figeac Aéro.





