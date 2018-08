Figeac Aéro : tassement des bénéfices en 2017-18

08/08/2018 | 07:40

Figeac Aéro publie au titre de son exercice 2017-18 un bénéfice net part du groupe de 30,3 millions d'euros, contre 32,5 millions l'année précédente, et une marge opérationnelle courante de 12% à taux de change contant, contre 13,2% en 2016-17.



L'équipementier aéronautique a maintenu sa croissance, qui s'affiche à 19,6% à taux de change constant, pour un chiffre d'affaires total de 372 millions d'euros et à 26,7% hors transfert de l'approvisionnement matière et à taux de change constant.



Compte tenu de son objectif fort d'atteindre un free cash-flow positif dès mars 2019 et de décalages de montées en cadences sur certains programmes, Figeac Aéro envisage d'atteindre 520 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020 et 650 millions en 2023.



