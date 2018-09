Figeac Aéro : un solide début d'exercice 2018/19

06/09/2018 | 18:28

Figeac Aéro annonce ce jeudi soir avoir réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 103,5 millions d'euros sur la période d'avril à juin 2018, en croissance de +14,5% en données publiées (+21% à taux de change constant).



Conformément à son plan de marche, le groupe réaffirme ce soir son objectif d'atteindre des free cash-flow positifs et récurrents sur l'exercice en cours, dont la clôture est prévue en mars 2019.



'Confiant dans son développement, Figeac Aéro confirme son ambition d'atteindre 520 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020 et 650 millions d'euros en 2023', précise le groupe spécialisé dans la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles.





