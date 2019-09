Yves Tomas rejoint FIGEAC AÉRO et prend la direction des filiales du groupe

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Figeac Aéro a accueilli début septembre, son directeur des filiales du groupe, Yves Tomas. "Cet homme de challenges a en charge d'accompagner la montée en puissance et le développement des activités des filiales, notamment " best cost ", pour poursuivre la recherche continue de gains de compétitivité, axe stratégique du groupe", a indiqué l'équipementier aéronautique dans un communiqué.Par ailleurs, le groupe bénéficiera de toute son expertise en termes de meilleures pratiques et d'excellence opérationnelle dans l'organisation afin d'améliorer continuellement la performance de Figeac Aéro.Yves Tomas, compte plus de 25 années d'expérience à des postes de direction d'entreprise et d'amélioration de la performance opérationnelle dans l'aéronautique, l'automobile, l'énergie et l'agroalimentaire (Mersen, AD Industrie, Federal Mogul, Lindt).Doté d'une forte culture industrielle, il a acquis une solide expérience dans la gestion des opérations et le pilotage des flux dans un environnement international et multisites.