Financière Moncey : Résultats du premier semestre 2018

FINANCIÈRE MONCEY

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats du premier semestre 2018 Le 31 août 2018

Le Conseil d'Administration de Financière Moncey, réuni le 31 août 2018, a arrêté les comptes du premier semestre 2018.

Financière Moncey est une holding qui gère un portefeuille de participations. Elle n'a pas réalisé de chiffre d'affaires au cours du premier semestre 2018, comme en 2017.

Le résultat net part du Groupe ressort à 6 millions d'euros contre 5 millions d'euros au premier semestre 2017. Il correspond essentiellement à la part dans le résultat net de Société Industrielle et Financière de l'Artois qui bénéficie principalement d'une hausse de son résultat financier.





Chiffres consolidés de Financière Moncey



(en millions d'euros) 1er semestre 2018 1er semestre 2017 Chiffre d'affaires - - Résultat opérationnel (0,2) (0,2) Résultat financier 0,5 0,5 Part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelles 6,1 5,3 Impôts (0,1) (0,4) Résultat net 6,2 5,2 Résultat net part du Groupe 6,2 5,2

Les procédures d'examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées. Le rapport d'examen limité sera émis après vérification du rapport semestriel d'activité.

