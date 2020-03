Paris, le 27 mars 2020

FINATIS

Résultats annuels 2019

Les comptes 2019 ont été arrêtés par le Conseil d’Administration du 27 mars 2020. Ils ont été établis selon le principe de continuité d’exploitation compte-tenu des prévisions, établies pour les douze prochains mois pour Finatis et ses filiales, qui font apparaître une situation de trésorerie compatible avec leurs engagements dans le cadre des procédures de sauvegarde.

Comptes consolidés (1)

(en millions d'euros) 2018 (2) 2019 Chiffre d'affaires (activités poursuivies) 34 346 34 663 Résultat opérationnel courant (activités poursuivies) 1 353 1 282 Résultat net des activités poursuivies, part du groupe (176) (236) Résultat net de l’ensemble consolidé (95) (1 539) dont, part du Groupe (196) (550) (en millions d'euros) 31/12/2018 (2) 31/12/2019 Capitaux propres de l’ensemble consolidé 9 549 5 979 Dette financière nette (DFN) 6 607 7 312

(1) Les procédures d’audit des commissaires aux comptes sur ces comptes sont en cours

(2) Les comptes antérieurement publiés ont été retraités suite à des changements de méthode (essentiellement liés à la norme IFRS 16 « contrats de location ») ainsi que le classement de Leader Price et Groupe Go Sport en activités abandonnées

Le chiffre d’affaires consolidé de Finatis s’élève à 34,7 Md€, reflétant principalement l’activité de Casino. Le ROC s’élève à 1 282 M€, contre 1 353 M€ en 2018. Le résultat net de l’ensemble consolidé, part du groupe, s'établit à ‑550 M€ contre ‑196 M€ en 2018.

Information sur les procédures de sauvegarde

Dans un contexte persistant d’attaques spéculatives et massives dont les titres du Groupe ont fait l’objet, les sociétés Euris, Finatis, Foncière Euris, Rallye et ses filiales Cobivia, HMB et Alpétrol ont demandé et obtenu, par jugements du 23 mai 2019 et du 17 juin 2019, l’ouverture de procédures de sauvegarde. Par jugement prononcé le 28 février 2020, le Tribunal de Commerce de Paris a arrêté les engagements d’amortissement de l’endettement financier brut qui concernait au 23 mai 2019, pour Finatis, 135 M€ de créances sécurisées par des nantissements de comptes titres portant sur des actions Foncière Euris.

En conséquence, et compte tenu des mécanismes de nantissement de comptes titres, le profil d’amortissement de l’endettement financier résultant de ces engagements est détaillé dans le communiqué joint à cet article et disponible sur le site internet des sociétés.

Ces profils d’amortissement prennent pour hypothèse le maintien de la chaîne de contrôle de Casino sur la période 2020-2030 sécurisant ainsi pour les sociétés concernées les flux de dividendes.

Le groupe Casino enregistre en 2019 un résultat opérationnel courant (ROC) de 1 292 M€ en croissance de 5,5 % à change constant (hors crédits fiscaux). En début d’année 2020, Casino a achevé le projet de simplification de la structure du Groupe en Amérique latine et annoncé la signature d’un accord de cession de Leader Price pour 0,7 Md€ portant le total des cessions signées à 2,8 Md€. En France, le ROC de la distribution est en croissance de 12% à 622 M€. La Dette Financière Nette France est en baisse à 2,3 Md€ sous l’effet du plan de cession, avec un cash-flow libre récurrent (hors plans de cession et Rocade) de 367 M€. En France, le groupe Casino poursuit la concentration de son développement sur les formats porteurs (premium et proximité), le e-commerce et les nouvelles activités (Data & Data center, GreenYellow, services financiers). En Amérique latine, le cash & carry et des formats rénovés enregistrent de très bonnes performances et le e-commerce est en forte accélération.

Casino accélère l’exécution de ses plans stratégiques et financiers, en ligne avec l’évolution de son modèle. Ainsi, des cessions d’actifs non stratégiques ont été réalisées depuis juin 2018 pour 2,8 Md€ dont 1,8 Md€ encaissés à fin 2019. Casino a finalisé son plan de refinancement avec la levée de 1,8 Md€ et l’extension de 2 Md€ de lignes de crédit confirmées en France. Le projet de simplification de la structure de Casino en Amérique latine s’est achevé avec le transfert de la cotation de GPA vers le Novo Mercado depuis le 2 mars 2020.

La dette financière nette du périmètre holding de Rallye s’établit à 3 000 M€ au 31/12/2019 contre 2 899 M€ au 31/12/2018.

La valorisation du portefeuille d’investissements immobiliers de Foncière Euris est basée sur des expertises indépendantes et s’élève, pour sa quote-part, à 48 M€ au 31 décembre 2019, dont 17 M€ de plus-values latentes.





Comptes individuels (1)

(en millions d'euros) 2018 2019 Résultat courant avant impôt 14,3 8,1 Résultat net 14,3 8,1

(1) Diligences d’audit effectuées, rapport d’audit relatif à la certification en cours d’émission.

Le résultat net individuel de Finatis s’élève à 8,1 M€, contre 14,3 M€, en 2018. Il intègre notamment des dépréciations concernant des créances sur Foncière Euris pour un montant de 2,6 M€ (dépréciation de 5 % en contrepartie de l’option choisie par Finatis pour un échéancier de remboursement plus rapide) et des charges d’intérêts pour 5,3 M€ contre 2,5 M€ en 2018.





Le Conseil d’administration de Finatis proposera à l’Assemblée générale de 2020 de ne pas verser de dividende en 2020 au titre de l’exercice 2019.

Pour plus d’informations, veuillez consulter la présentation complète des résultats annuels 2019 de Casino sur le site www.groupe-casino.fr et le communiqué de presse sur les résultats 2019 de Rallye sur le site www.rallye.fr







Contact presse :

Citigate Dewe Rogerson

Aliénor Miens + 33 6 64 32 81 75 Alienor.Miens@citigatedewerogerson.com



Annelot Huijgen +33 6 22 93 03 19 Annelot.Huijgen@citigatedewerogerson.com

Disclaimer

Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.

Pièce jointe