Finatis : Eléments financiers 2018

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Éléments financiers 1 Panorama financier 7 Comptes consolidés 8Compte de résultat consolidé 9État consolidé des produits et charges comptabilisés 10État de la situation financière consolidée 12Tableau de flux de trésorerie consolidés 14Variation des capitaux propres consolidés 16Annexe aux comptes consolidés 118Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 124 Comptes individuels 124Compte de résultat 125Bilan 126Annexe 135 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels Société anonyme au capital de 84 852 900 euros 712 039 163 RCS PARIS Siège social : 83, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris Téléphone : 01 44 71 14 00 Site : www.finatis.fr En application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur les normes internationales, les états financiers du Groupe sont établis conformément aux normes et interprétations publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB) et adoptées par l'Union européenne à la date d'arrêté des comptes. Ce référentiel, disponible sur le site de la Commission européenne : https://ec.europa.eu/info/business- economy- euro/company- reporting- and- auditing/company- reporting/financial- reporting_fr, intègre les normes comptables internationales (IAS et IFRS) et les interprétations de l'IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee). Les méthodes comptables exposées dans l'annexe aux comptes consolidés ont été appliquées d'une façon permanente à l'ensemble des périodes présentées dans les états financiers consolidés, après prise en compte des nouvelles normes et interprétations décrites dans cette même annexe. Foncière Euris et Rallye -Activité immobilière de Foncière Euris en Pologne Les actifs et les passifs liés au centre commercial Krakowianka(projet dit « Serenada / Krokus ») situé à Cracovie ont été maintenus en « Actifs détenus en vue de la vente et passifs associés - IFRS 5 ». Foncière Euris a, pour sa part, souscrit le 21 juin 2018à 2 694 608 actions Rallye au prix unitaire de 10,86 € par action ; son pourcentage dans le capital passant ainsi de 56,21 % à 57,98 % à l'issue de l'opération. -Offre d'acquisition sur Courir Le 22 octobre 2018, Groupe Go Sport, filiale à 100 % de Rallye, a reçu une offre ferme de la part d'Equistone Partners Europe pour l'acquisition de l'intégralité des activités de Courir pour une valeur des titres de 283 M€. L'opération a été finalisée le 28 février 2019. Casino -Structure financière de Casino Le 24 janvier 2018, le groupe Casino a annoncé le succès de son placement obligataire d'un montant de 200 M€ s'ajoutant à l'obligation existante de maturité juin 2022. À l'issue de cette opération, le nominal de cette obligation a été porté de 550 M€ à 750 M€. Le 3 septembre 2018, le groupe Casino a pris acte de la décision de Standard & Poor's d'abaisser sa notation financière d'un cran à BB perspective négative. Tout en constatant que l'agence n'avait pas pris en compte le plan de cession de 1,5 Md€, le Groupe a attesté que ce changement n'avait pas d'impact sur le coût de sa dette financière obligataire, ni sur sa liquidité. -Structure financière de Rallye Le 8 février 2018, Rallye a procédé à l'émission d'un emprunt obligataire pour un montant de 95 MCHF et une maturité de 6 ans. Les obligations offrent un coupon annuel de 3,25 %. Après couverture du risque de change, le coupon de l'obligation est équivalent à 4,23 % en euro. Le 16 septembre 2018, Rallye a signé une ligne de crédit de 500 M€ à échéance 30 juin 2020, sans nantissement sur les titres Casino. Le 2 octobre 2018, 99 % des porteurs de l'obligation échangeable (d'échéance octobre 2020) représentant 3 738 479 obligations ont exercé leur option de remboursement par anticipation «put ». Un montant nominal de 370 M€ a été remboursé en numéraire sur un emprunt initial de 375 M€. -Paiement du dividende Rallye en actions Le 23 mai 2018, l'Assemblée générale des actionnaires de Rallye a décidé le versement d'un dividende de 1,00 € par action au titre de l'exercice 2017 avec la possibilité d'opter pour le paiement en actions. Le 21 juin 2018, suite à l'exercice de 63,9 % des droits, 3 058 947 actions nouvelles représentant 5,9 % du capital ont été créées, permettant à Rallye de renforcer ses fonds propres à hauteur de 33,2 M€. -Monoprix : Acquisition de Sarenza et partenariat avec Amazon Le 19 février 2018, Monoprix a annoncé être entré en négociations exclusives en vue d'acquérir Sarenza. Après les partenariats récents conclus par l'enseigne, notamment avec Ocado, cette acquisition vise à compléter l'offre de Monoprix et à la positionner comme un leader omnicanal duLifestyle(Mode, Décoration, Beauté). Ce projet d'acquisition s'inscrit pleinement dans le cadre de la stratégie de digitalisation de Monoprix. Sarenza est un leader de la vente de chaussures sur internet qui figure parmi les enseignes web préférées des Français. Cette opération permettra d'unir la puissance du réseau de l'offre Mode, Décoration, Beauté et de l'expertise des équipes de Monoprix au savoir- faire d'E- commerçant de Sarenza, spécialiste de la chaussure et de l'accessoire, pour faire émerger un leader « Lifestyle omnicanal » inédit. L'acquisition de Sarenza a été finalisée le 30 avril 2018. Le 26 mars 2018, le groupe Casino a annoncé un partenariat commercial entre Monoprix et Amazon visant à proposer les produits alimentaires de Monoprix aux clients du service Amazon Prime Now à Paris et dans sa proche banlieue en 2018. Ce service a été officiellement lancé à Paris le 12 septembre 2018. Les produits alimentaires Monoprix sont disponibles sur l'application et sur le site Amazon Prime Now au travers d'une boutique virtuelle dédiée. 1 -Accord de coopération aux achats Le 3 avril 2018, le groupe Casino et Auchan Retail ont annoncé avoir entamé des négociations exclusives en vue d'établir, dans le respect des règles de concurrence, un partenariat stratégique leur permettant de négocier ensemble leurs achats en France et à l'international, et ce avec leurs principaux fournisseurs multinationaux alimentaires et non alimentaires. Le 29 juin 2018, le groupe Casino a annoncé la création d'Horizon, accord de coopération aux achats avec Auchan Retail, METRO et le groupe Schiever visant à bâtir des centrales d'achats « nouvelle génération ». Horizon interviendra à l'international comme en France, sur les marques nationales et les marques de distributeurs. Le 6 mars 2019, l'alliance Horizon International Services avec Auchan Retail, METRO et DIA est officiellement déployée. -Autre partenariat Le 15 octobre 2018, le groupe Casino a annoncé la signature d'un partenariat avec la famille Quattrucci portant sur le ralliement au groupe de 12 magasins spécialisés dans la vente de produits frais. Depuis 2019, ces magasins sont approvisionnés par Casino et passent pour sept d'entre eux sous enseigne « marché frais Géant » et pour les cinq autres, sous enseigne « marché frais Leader Price ». 2 -Plan de cession d'actifs Le 11 juin 2018, dans le cadre de la revue de son portefeuille d'activités, le groupe Casino a annoncé le lancement d'un plan de cession d'actifs non stratégiques, notamment immobiliers, pour une valeur de 1,5 Md€. Ce plan, qui complète le projet de cession de Via Varejo, avait pour objectif initial d'être réalisé pour moitié en 2018 et pour le reste en 2019. Il est entièrement réalisé en janvier 2019 et à présent étendu, compte tenu des offres indicatives déjà reçues, avec un nouvel objectif de 2,5 Md€, à réaliser d'ici le T1 2020. Il permet à Casino d'accélérer son désendettement et de poursuivre les succès de son modèle opérationnel fondé sur l'innovation, la digitalisation et les partenariats. Le 25 juillet 2018, le Conseil d'Administration de Casino a autorisé la cession définitive d'un bloc représentant 15 % des actions de Mercialys au travers d'un contrat de total return swapconclu avec CA- CIB qui les cédera sur une période de 2,4 ans. Le 28 septembre 2018, le groupe Casino a signé une promesse de vente synallagmatique portant sur la cession des murs de 55 magasins Monoprix, pour un montant net de 565 M€. Le 17 octobre 2018, une autre promesse de vente synallagmatique portant sur la cession des murs de 14 magasins Monoprix a été conclue avec AG2R la Mondiale pour un montant de 180 M€. Le 21 décembre 2018, le groupe Casino a annoncé avoir finalisé l'opération de cession pour un montant total de 742 M€. Le 12 octobre 2018, le groupe Casino, Tikehau Capital et Bpifrance ont annoncé la signature d'un accord aux termes duquel, Tikehau Capital et Bpifrance entrent au capital de GreenYellow, filiale du groupe Casino dédiée à l'énergie solaire et à l'efficacité énergétique. Cette opération a été finalisée le 18 décembre 2018 via une augmentation de capital de 150 M€, conférant à Tikehau Capital et Bpifrance une participation de 24 %. Les notes 2 et 3 de l'annexe aux comptes consolidés décrivent l'impact comptable des principaux événements de l'exercice. Principales variations du périmètre de consolidation : Prise de contrôle de Sarenza au 30 avril 2018 (Monoprix). Diverses opérations de cession et prise de contrôle de magasins au cours de l'année 2018 chez Franprix Leader Price. Les commentaires du Rapport Financier annuel sont réalisés en comparaison à l'exercice 2017 sur les résultats des activités poursuivies et donc conformément à IFRS 5 retraités du projet de cession de Via Varejo. Dans le cadre des nouvelles normes applicables au 1erjanvier 2018, les comptes 2018 sont établis en conformité avec la norme IFRS 15 et les comptes 2017 ont été retraités pour permettre la comparabilité des données d'un exercice sur l'autre. Les comptes 2018 tiennent compte de l'application rétrospective limitée de la norme IFRS 9 relative aux instruments financiers et de la norme IAS 29 relative au traitement de l'hyperinflation en Argentine. L'application prospective des amendements à IFRS 2 a conduit à un reclassement au 1erjanvier 2018 d'une dette de 5 M€ en intérêts ne donnant pas le contrôle sur le segment Latam Retail. Les variations de chiffre d'affaires organiques et comparables s'entendent hors effets essence et calendaire. Le chiffre d'affaireshors taxes de l'exercice 2018 s'établit à 37 507 M€ contre 38 310 M€ en 2017, soit un repli de - 2,1 % sur l'exercice (note 5.1 de l'annexe aux comptes consolidés). En 2018, le chiffre d'affaires consolidé du groupe Casino s'établit à 36 604 M€ soit une variation de - 2,4 % après prise en compte de l'impact défavorable du change et une hausse de + 4,7 % en organique. Les variations de change et d'hyperinflation ont un effet négatif de - 7,2 % et les variations de périmètre un effet positif de + 0,2 %. La croissance des ventes en organique hors essence et calendaire s'élève à + 4,7 % : -EnFrance, la croissance des activités de distribution alimentaire s'établit à + 1,2 % en organique hors essence et calendaire. Le chiffre d'affaires de Franprix est en croissance de + 1,5 % en organique. La part de marché(1)de l'enseigne est stable. Cette année, les ventes de Monoprix sont en hausse de +1,7 % en organique. Monoprix conserve sa part de marché(1). Les Supermarchés Casino enregistrent une croissance de +1,6 % en organique. Leur part de marché(1)se maintient. Les Hypermarchés Géant affichent une accélération de leur croissance organique à + 2,2 %. L'enseigne enregistre un gain de part de marché (1)de + 0,1 point. La Proximité délivre une croissance organique de + 4,1 %. Les ventes organiques de Leader Price s'inscrivent en baisse de - 0,5 % cette année. -La croissance organique de l'activitéE- commerces'élève à + 2,6 %. -EnAmérique latine, la croissance des ventes en organique hors essence et calendaire est de + 8,9 %. Chez GPA Food, le chiffre d'affaires organique est en hausse de + 10,6 %, porté par le succès continu d'Assaí et le redressement de Multivarejo. Le groupe Éxito (hors GPA Food) affiche une croissance organique de + 4,2 %, en forte accélération par rapport à 2017 (+ 1,2 %). (1)Données Kantar sur la P02 2019 en cumul annuel moyen. Le chiffre d'affaires consolidé de Groupe GO Sport s'élève à 885 M€, en croissance de + 9,8 % par rapport à 2017 et en amélioration de + 4,9 % à magasins comparables et taux de change constant. Lerésultat opérationnel courant (ROC) s'élève à 1 212 M€ sur 2018, contre 1 198 M€ en 2017. Le résultat opérationnel courant du groupe Casino s'établit à 1 209 M€, soit une variation de - 0,3 % après prise en compte de l'impact négatif du change et une hausse de + 9,8 % en organique. Hors crédits fiscaux, le ROC est en hausse de + 8,2 % au total et de + 18,0 % en organique. -En France, le ROC s'élève à 579 M€, en croissance de + 7,9 % par rapport à 2017. Le résultat des activités de distribution progresse pour atteindre 518 M€ contre 449 M€ en 2017, soit une hausse de + 15,7 % en organique. Le résultat de la promotion immobilière s'établit à 61M€ contre 87 M€ en 2017. -Le ROC du segment E- commerce s'améliore cette année. L'EBITDA s'améliore de + 29,8 M€. -Le ROC du segment Latam Retail s'élève à 644 M€ soit une variation de - 9,7 % au total et une hausse de + 7,1 % en organique. Hors crédits fiscaux, le ROC du segment s'inscrit en hausse de + 22,3 % en organique. Lesautres produits et charges opérationnels font apparaître une charge nette de 383 M€ contre une charge nette de 487 M€ en 2017 (note 6.5 de l'annexe aux comptes consolidés). En France, les autres produits et charges opérationnels représentent une charge de - 271 M€ du fait notamment : de coûts de restructuration liés notamment à l'achèvement des grands plans de transformation du parc (Leader Price « Next », Franprix « Mandarine » et Proximité) ; de charges exceptionnelles reconnues en 2018 et liées au plan de fermetures de magasins déficitaires qui seront plus que compensées par les produits de cessions de magasins déficitaires en 2019. La charge nette de 487 M€ constatée sur l'exercice 2017 concernait principalement : réduction des surfaces de Géant, déploiement du concept « Mandarine », refonte de la restauration, rationalisation du parc en proximité. Le poste «Coût de l'endettement financier net » enregistre une réduction de 20 M€ par rapport à 2017 pour s'établir à 468 M€. L'impôt sur les bénéficess'établit à - 210 M€ en forte hausse par rapport à 2017, sous l'effet de charges exceptionnelles non déductibles fiscalement en 2018, et d'un gain de 69 M€ comptabilisé en 2017 au titre du remboursement de la taxe sur les dividendes. Laquote-part du résultat net des entreprises associées et des coentreprises s'élève à 13 M€, contre 9 M€ en 2017, cet agrégat comprenant notamment laquote-partde résultat de Mercialys pour 31 M€. Lerésultat des activités abandonnées s'élève à - 21 M€ en 2018, contre 47 M€ en 2017, et comprend essentiellement le résultat net de Via Varejo (y compris Cnova Brésil). Lerésultat net de l'ensemble consolidé, part du groupe de 2018 se traduit par une perte de 177 M€ (contre une perte de 64 M€ en 2017). 3

