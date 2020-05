Finatis : Modalités de mise à disposition ou de consultation des informations relatives à l'assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 29 mai 2020

FINATIS

Société anonyme au capital de 84 646 545 euros

Siège Social : 83, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS

712 039 163 RCS PARIS

Paris, le 6 mai 2020

MODALITES DE MISE A DISPOSITION OU DE CONSULTATION DES

INFORMATIONS RELATIVES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 29 MAI 2020

La société Finatis rappelle à ses Actionnaires que dans le contexte d'épidémie de coronavirus (Covid-19) et le respect des consignes gouvernementales ainsi que, conformément à l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 et du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, portant adaptation des règles de réunion et de délibération des Assemblées en raison de cette épidémie, l'Assemblée générale annuelle ordinaire et extraordinaire de la Société se tiendra à huis clos le 29 mai 2020 à 15 heures au siège social, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.

L'avis préalable de réunion de l'Assemblée, comportant l'ordre du jour et le texte des résolutions, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 22 avril 2020 (bulletin n° 49).

L'avis de convocation à l'Assemblée a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 6 mai 2020 (bulletin n° 55) ainsi que dans le journal d'annonces légales « Les Petites Affiches » du 6 mai 2020.

Les modalités de participation en votant par correspondance ou en donnant pouvoir au Président à cette assemblée figurent dans ces avis. Compte-tenu de la situation actuelle où les délais postaux sont incertains, il est recommandé d'utiliser les envois électroniques et de

privilégier également les demandes par voie électronique à l'adresse servicejuridique@euris.fr.

Les informations et documents relatifs à cette Assemblée, et en particulier le rapport annuel, peuvent être consultés sur le site internet de la Société : http://www.finatis.fr, rubrique Assemblée générale.

L'ensemble des documents et renseignements concernant cette Assemblée sont tenus à la disposition des Actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, en particulier dans le respect de la réglementation liée à l'état d'urgence sanitaire.

Contact:

M. Didier Lévêque

Tél : + 33 (0) 1 44 71 14 00

Email : contact-finatis@euris.fr

http://www.finatis.fr