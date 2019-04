Finatis : Télécharger les indicateurs alternatifs de performance de 2018

FINATIS

Indicateurs alternatifs de performance

La Direction estime que ces indicateurs non définis par les normes IFRS fournissent des informations supplémentaires qui sont pertinentes pour les actionnaires dans leur analyse des tendances sous-jacentes, de la performance et de la position financière du Groupe. Ces indicateurs sont utilisés pour l'analyse des performances par le Management. N'étant pas définis par les normes IFRS, ils ne sont donc pas directement comparables avec les indicateurs d'autres sociétés nommés de manière similaire. Par ailleurs, ils ne visent pas à remplacer ou à être présentés avec plus d'importance que les indicateurs IFRS tels que présentés dans les états financiers.

Cette note est réalisée en relation avec la position de l'AMF n°2015-12 sur les indicateurs alternatifs de performance.

L'application de la nouvelle norme IFRS 15 portant sur les « Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients » a conduit à retraiter les comptes 2017.

Ce document a pour vocation de présenter les principaux indicateurs non-gaap relatifs à Finatis. Les définitions des principaux indicateurs non-gaap relatifs aux principales filiales sont disponibles sur les sites Internet de Rallye (www.rallye.fr) et du Groupe Casino (www.groupe-casino.fr).

Indicateurs non-gaap présentés dans les états financiers

Les indicateurs présentés ci-dessous sont inclus dans les états financiers consolidés. Nous rappelons uniquement ici leurs définitions sachant que leurs réconciliations sont présentées dans l'annexe aux comptes.

Résultat opérationnel courant (ROC)

Le résultat opérationnel courant (ROC) correspond au résultat opérationnel avant d'une part certains éléments qui par nature ne rentrent pas dans l'appréciation de la performance opérationnelle courante des

«business units » tels que les cessions d'actifs non courants, les pertes de valeur d'actifs non courants et les incidences d'opérations de périmètre (notamment les frais et honoraires liés à des prises de contrôle, résultats de pertes de contrôle, réévaluations dequote-part antérieurement détenue) et d'autre part certains éléments majeurs intervenus pendant la période comptable qui sont de nature à fausser la lecture de la performance de l'activité récurrente de l'entreprise (il s'agit de produits et charges en nombre limité, inhabituels, anormaux ou peu fréquents et de montants significatifs, comme par exemple les coûts de restructuration (y compris les coûts de réorganisation et de changement de concept) et les provisions et charges pour litiges et risques (y compris effet de désactualisation)).

La marge opérationnelle courante correspond au résultat opérationnel courant rapporté au chiffre d'affaires.

EBITDA

L'EBITDA est défini comme le résultat opérationnel courant (ROC) augmenté de la dotation aux amortissements opérationnels courants présentés en ROC.

La marge d'EBITDA correspond à l'EBITDA rapporté au chiffre d'affaires.

