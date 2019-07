Finnair Oyj : le marché sanctionne des prévisions prudentes

Le transporteur aérien finlandais Finnair chute lourdement de 12% sous les 7 EUR en bourse en matinée à Helsinki, après avoir publié des résultats semestriels en hausse au niveau du chiffre d'affaires mais en retrait pour la rentabilité, grevée par l'alourdissement de la facture kérosène et par des frais exceptionnels de maintenance.Les perspectives sont très prudentes : la concurrence se durcit sur les liaisons courtes et le long-courrier vers l'Asie, tandis que le ralentissement économique affecte les marchés principaux de la compagnie aérienne. Les capacités seront toutefois accrues de 11 à 12% cette année, sous l'effet des nouvelles lignes vers la Chine, mais les revenus progresseront un peu moins vite. Si les tendances pour le trimestre en cours sont bonnes, l'incertitude monte, notamment dans le fret. La marge opérationnelle ajustée devrait ressortir cette année entre 4,5 et 6%, alors qu'elle était de 6% en 2018 et que le marché espérait une légère hausse, ce qui explique la sanction du jour.