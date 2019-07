Finnair reprend des couleurs au 2e trimestre

Helsinki (awp/afp) - La compagnie aérienne finlandaise Finnair a annoncé mercredi avoir renoué avec les bénéfices au deuxième trimestre mais prévoit un ralentissement de la croissance de ses résultats pour le second semestre, dans un contexte "instable", ce qui a fait plonger l'action.

A la bourse de Helsinki, le titre Finnair abandonnait 13% peu après 09H30 GMT, à 6,89 euros, dans un marché en baisse de 0,54%.

Finnair prévoit une marge opérationnelle pour l'ensemble de son exercice 2019 comprise entre 4,5 et 6%, "dans l'hypothèse où les prix du carburant et les taux de change ne varieraient pas sensiblement", prévient la compagnie. Cette marge était de 6% en 2018.

Selon Finnair, ses résultats annuels pâtiront de la hausse des prix des carburants.

Les prévisions restent également prudentes pour les mois à venir dans un contexte international tributaire des conditions de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, de la guerre commerciale entre Washington et Pékin et de la conjoncture économique mondiale qui montre des signes d'essoufflement.

"Le trafic aérien mondial devrait continuer de croître au second semestre 2019. Toutefois, l'environnement opérationnel devrait rester instable (...), le ralentissement des économies des principaux marchés de Finnair et les incertitudes persistantes entourant le commerce international pourraient avoir une incidence sur la demande", note le groupe.

Pour le deuxième trimestre, le bénéfice net s'est pourtant élevé à 31,2 millions d'euros, contre une perte de 15,5 millions enregistrée au deuxième trimestre 2018.

Le chiffre d'affaires a progressé de plus de 10%, à 793 millions d'euros, globalement conforme aux attentes des analystes.

"Le nombre de passagers transportés a atteint un nouveau record, à 3,9 millions au deuxième trimestre, et notre part de marché s'est renforcée tant en Asie qu'en Europe", a indiqué le PDG Topi Manner.

En revanche, le résultat opérationnel est ressorti en baisse de 5,7% sur un an, à 47,9 millions.

En 2018, Finnair avait accusé un repli de sa rentabilité sous l'effet de la concurrence accrue en Asie et en Europe, ses plus gros marchés, et d'un rebond des prix du carburant.

afp/jh