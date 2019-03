FinTech Group AG : La tendance devrait se poursuivre 18/03/2019 | 10:05 achat En cours

Cours d'entrée : 21.95€ | Objectif : 25€ | Stop : 20€ | Potentiel : 13.9% La valeur FinTech Group AG a été très recherchée dernièrement. La configuration technique apparaît positive avec un nouveau potentiel de libéré.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 25 €. Graphique FINTECH GROUP AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Points forts La croissance constitue un point fort pour la société d'après les anticipations des analystes qui couvrent le dossier, comme en témoigne l'évolution anticipée d'ici trois ans : 46% à l'horizon 2020.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Fondamentalement, avec un ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de l'ordre de 1.31 pour l'exercice en cours, la société apparaît faiblement valorisée.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 23.4 EUR.

Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.

Sous-secteur Infrastructure et technologie financière Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. FINTECH GROUP AG 28.54% 468 FIDELITY NATIONAL INFORMATI.. 6.17% 35 160 ADYEN 43.00% 22 084 WORLDLINE 18.60% 10 347 SIMCORP 36.45% 3 738 GREENSKY INC 39.19% 2 438 HYPOPORT AG 14.84% 1 251 ALFA FINANCIAL SOFTWARE HOL.. 44.46% 666 INTELLECT DESIGN ARENA LTD -10.80% 382

Données financières (€) CA 2018 122 M EBIT 2018 36,1 M Résultat net 2018 23,6 M Trésorerie 2018 253 M Rendement 2018 - PER 2018 16,67 PER 2019 18,14 VE / CA 2018 1,31x VE / CA 2019 0,11x Capitalisation 413 M Prochain événement sur FINTECH GROUP AG 07/06/19 Année 2018 Publication de résultats (estimation) Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 36,0 € Ecart / Objectif Moyen 65% Dirigeants Nom Titre Frank Niehage Chief Executive Officer Martin Korbmacher Chairman-Supervisory Board Muhamad Said Chahrour Chief Financial Officer Stephan Simmang Chief Technology Officer Stefan Müller Deputy Chairman-Supervisory Board