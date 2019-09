First Derivatives : Bon timing pour anticiper un changement de tendance 13/09/2019 | 12:03 achat En cours

Cours d'entrée : 2310GBp | Objectif : 2840GBp | Stop : 2090GBp | Potentiel : 22.94% La valeur First Derivatives présente une configuration technique intéressante pour miser sur un retournement de tendance de moyen terme.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 2840 GBp. Graphique FIRST DERIVATIVES Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 2050 GBp en données hebdomadaires.

La proximité du support moyen terme des 2235 GBp offre un bon timing pour l'achat du titre.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 35.08 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

Données financières (GBP) CA 2020 242 M EBIT 2020 32,4 M Résultat net 2020 17,1 M Dette 2020 50,4 M Rendement 2020 1,29% PER 2020 35,1x PER 2021 31,4x VE / CA2020 2,75x VE / CA2021 2,46x Capitalisation 614 M Prochain événement sur FIRST DERIVATIVES 05/11/19 Premier semestre 2020 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 3 928,75 GBp Dernier Cours de Cloture 2 300,00 GBp Ecart / Objectif Haut 100% Ecart / Objectif Moyen 70,8% Ecart / Objectif Bas 19,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Brian Gerard Conlon Chief Executive Officer & Director Seamus Declan Keating Chairman Robert Graham Ferguson Chief Financial Officer & Director Joseph Gerard Keith MacDonald Non-Executive Director Virginia Gambale Non-Executive Director