First Sensor AG : TE Connectivity propose un rachat à 28 EUR par action

First Sensor, l'entreprise berlinoise spécialisée dans les capteurs, va probablement avoir un nouveau propriétaire, l'américain TE Connectivity . Les dirigeants de la société ont confirmé avoir reçu une offre informelle à 28 EUR par action, en cours d'examen. Malgré sa hausse du jour, l'action cote 26,625 EUR, en-deçà de ce niveau. Aucune décision n'a été prise à ce stade, explique First Sensor, qui ajoute les modalités prudentielles habituelles : aucune assurance ne peut être donnée quant à l'aboutissement des négociations. La communication de l'Allemand fait suite à un article de Bloomberg, samedi, éventant les discussions.First Sensor est un acteur majeur des capteurs LiDAR (télédétection laser), indispensables pour les véhicules, un segment sur lequel il est en concurrence avec des poids lourds de l'automobile et des semiconducteurs, comme Valeo Continental et Infineon