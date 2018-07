Fiserv : LoanServ ouvre la voie à une expérience d’emprunt bonifiée pour les clients de Fairstone

Le système de gestion des prêts de Fiserv facilite les activités en matière de crédit à la consommation

Fiserv, Inc. (NASDAQ: FISV), chef de file mondial de la prestation de solutions technologiques pour le secteur des services financiers, a annoncé aujourd’hui la migration réussie d’un important portefeuille de prêts à la consommation de Fairstone Financière Inc. vers la plateforme LoanServMC de Fiserv. Pour Fairstone, un chef de file du marché canadien non bancaire des solutions de prêt et des programmes de financement offerts aux consommateurs, l’adoption de LoanServ contribue à rehausser l’expérience d’emprunt et donne lieu à de nouvelles occasions de croissance.

En consolidant plusieurs systèmes de service au sein de la plateforme LoanServ, Fairstone peut gérer ses activités à partir d’un seul système d’enregistrement, ce qui améliore les délais de réponse et la qualité des données, tout en appuyant les efforts de modernisation de l’entreprise. Comme LoanServ agit en temps réel, Fairstone peut maintenant mettre fin aux interminables mises à jour de lots et se concentrer sur la prestation d’un service à la clientèle impeccable.

En effet, une récente étude trimestrielle de Fiserv, qui vise à déceler les tendances quant aux attentes et à l’expérience des clients en matière d’emprunt et de gestion de patrimoine, souligne l’importance d’un service à la clientèle de qualité. Dans ce cadre, 74 % des clients ayant déjà souscrit au moins un prêt ont indiqué que leur expérience de service aurait une incidence modérée à majeure sur le choix d’un prêteur pour leurs emprunts ultérieurs.

« Fairstone assiste des centaines de milliers d’emprunteurs partout au Canada. Nous nous attachons à offrir une expérience moderne et sans heurts, tant à nos clients qu’à nos spécialistes des prêts répartis dans plus de 225 succursales au pays, a déclaré Scott Wood, président et chef de la direction de Fairstone Financière Inc. Grâce à LoanServ, nous maintenons notre engagement, qui consiste à offrir une expérience d’emprunt hors pair. La facilité avec laquelle nous avons intégré la plateforme à notre interface existante a grandement contribué à cette réussite : les employés peuvent non seulement maintenir la qualité du service, mais aussi l’enrichir. »

« LoanServ donne à Fairstone la souplesse nécessaire pour explorer de nouvelles occasions de croissance, a indiqué Shaimaa Elk, vice-présidente directrice et dirigeante principale de l’information des solutions de prêt à Fiserv. Notre plateforme LoanServ prend en charge tout type de portefeuille de prêts et offre une vue d’ensemble uniforme des renseignements de chaque emprunteur. Le vaste réseau de succursales Fairstone est tout indiqué pour profiter de LoanServ, qui affiche en temps réel tous les renseignements sur les comptes, peu importe l’emplacement. »

Dans un monde qui progresse à vitesse grand V, Fiserv aide ses clients à offrir des solutions qui s’arriment au mode de vie personnel et professionnel des gens d’aujourd’hui – à savoir des services financiers qui tiennent le rythme. Pour en savoir plus, visitez fiserv.com.

Au sujet de Fiserv

Fiserv, Inc. (NASDAQ: FISV) permet à ses clients du monde entier de concevoir et de mettre en œuvre des services financiers en phase avec la façon dont les gens vivent et travaillent aujourd’hui. Depuis plus de 30 ans, Fiserv agit comme chef de file reconnu dans le domaine des technologies des services financiers, aidant ses clients à atteindre des résultats inégalés dans leur catégorie en misant sur la qualité et l’innovation dans les paiements, les services de traitement, les risques et la conformité, la gestion des clients et des canaux, ainsi que les analyses et l’optimisation. Fiserv figure au palmarès Fortune 500MD; et le magazine FORTUNE l’inscrit depuis cinq années consécutives au rang des sociétés les plus admirées du monde, notamment pour son modèle d’affaires et son leadership en matière d’innovation. Pour en savoir plus, visitez fiserv.com.

Au sujet de Fairstone

Fairstone occupe l’avant-scène de l’industrie canadienne des institutions non bancaires fournissant des solutions de prêt responsables. Établie au Canada depuis 1923 et chapeautant 225 succursales d’un océan à l’autre, Fairstone offre des prêts personnels et des solutions hypothécaires qui répondent aux besoins d’emprunt d’aujourd’hui. Fairstone collabore par ailleurs avec un vaste réseau d’entreprises pour offrir des programmes de financement à la consommation flexibles. En outre, Fairstone est fière d’apporter sa contribution aux communautés où nous vivons et travaillons, parce que notre communauté est au cœur de ses préoccupations. Pour en savoir plus, visitez Fairstone.ca.

