Fitbit : et FibriCheck annoncent un partenariat visant à fournir aux utilisateurs européens de montre intelligente Fitbit une appli de détection de santé cardiaque ayant reçu le marquage CE

Les utilisateurs Fitbit en Belgique, aux Pays-Bas, en Irlande et au Royaume-Uni peuvent utiliser FibriCheck pour détecter les troubles du rythme cardiaque comme la fibrillation auriculaire

Fitbit (NYSE : FIT) et FibriCheck, une appli innovante de contrôle et de dépistage sanitaire ont annoncé aujourd’hui un partenariat permettant aux utilisateurs de Belgique, des Pays-Bas, d’Irlande et du Royaume-Uni de surveiller leur rythme cardiaque afin de détecter toute irrégularité, comme la fibrillation auriculaire (FA), directement à partir de leur montre intelligente Fitbit. Le logiciel FibriCheck qui a reçu le marquage CE, répond aux exigences en matière de performance des dispositifs médicaux de l’Union européenne (UE).

L’appli FibriCheck fonctionne avec le SE Fitbit et utilise les capteurs PPG (photopléthysmographiques) de qualité commerciale, une technologie basée sur la lumière qui mesure le débit sanguin, en vue d’évaluer le rythme cardiaque à partir du poignet d’un utilisateur. Les évaluations s’affichent directement sur l’écran de la montre intelligente et peuvent être transmises facilement aux professionnels de la santé grâce à une interface Web FibriCheck permettant de diagnostiquer les troubles tels que la fibrillation auriculaire (FA). La FA, un rythme cardiaque irrégulier souvent difficile à détecter ou diagnostiquer en raison de ses irrégularités, représente une cause majeure d’AVC dont le nombre en Europe devrait atteindre plus de 800 000 d’ici 20351

« Depuis plus d’une décennie, Fitbit a aidé des millions de consommateurs du monde entier à améliorer leur santé en leur offrant une image holistique de leur santé et bien-être. Le partenariat avec FibriCheck développe cette vision en offrant aux consommateurs une méthode de détection des troubles du rythme cardiaque par le biais de leurs montres intelligentes Fitbit, leur permettant ainsi d’identifier et de surveiller des troubles cardiaques telles que la fibrillation auriculaire », a déclaré Nicola Maxwell, directrice des services et solutions sanitaires en région EMEA pour Fitbit. « FibriCheck est la première appli avec marquage CE à être intégrée aux montres intelligentes Fitbit de l’UE et son entrée sur la plateforme élargit notre gamme de solutions technologiques en pleine évolution permettant d'obtenir des résultats thérapeutiques positifs. »

L’appli pour smartphone FibriCheck permettant aux utilisateurs de mesurer leur rythme cardiaque via la caméra de leurs téléphones est disponible depuis 2016. Un essai clinique a été mené pour valider et soutenir le marquage CE de l’application FibriCheck sur les montres intelligentes Fitbit. L’essai a comparé l'appli FibriCheck intégrée aux montres intelligentes Fitbit avec les technologies ECG à dérivation unique portables de pointe et les ECG à 12 dérivations de référence. Les résultats ont indiqué que l’algorithme Fibricheck sur les montres intelligentes Fitbit était d’une précision extrême pour dépister la présence de FA comparé à l'ECG. Ce partenariat de pointe entre Fitbit et FibriCheck permettra donc de rendre une surveillance de santé cardiaque fiable accessible à un plus grand nombre de consommateurs en Europe.

« FibriCheck est une première procédure facile à utiliser pour ceux qui s'inquiètent de leur santé cardiaque ou qui ont été avisés par un professionnel médical de surveiller régulièrement leur rythme cardiaque », a ajouté Lars Grieten, PDG de FibriCheck. « Grâce à notre partenariat avec Fitbit, des millions de poignets de consommateurs vont accéder à notre technologie quelle que soit la plateforme du dispositif mobile. Cette technologie offre aux consommateurs une option accessible de mieux comprendre leur santé cardiaque et de transmettre aisément ces informations à un professionnel médical pouvant prendre en charge leurs soins de santé. »

FibriCheck sera disponible sur les dispositifs Fitbit Versa™, Fitbit Versa Lite Edition™, Fitbit Versa 2™ et Fitbit Ionic™ et est accessible via la galerie d’applis Fitbit sur les smartphones. FibriCheck offre un modèle à abonnement à partir de 3,99 EUR par mois et un essai gratuit d’un jour est disponible. L’analyse FibriCheck s’effectue en 60 secondes. Les résultats s'affichent instantanément sur l'écran de la montre intelligente avec un code couleur : le vert indique qu’aucune irrégularité n’a été dépistée, et le rouge conseille aux utilisateurs de consulter un médecin. Un rapport détaillé est également disponible via l’appli du smartphone FibriCheck et peut être transmis aux professionnels de la santé.

