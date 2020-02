Perestroika AS a vu son ordre accepté à 45 NOK par action et détiendra désormais 18 459 849 actions de Fjord1 (soit 18.46%). Cette opération en fait le 2ème plus gros actionnaire derrière la famille Sævik qui avait dépassé 70% du capital en acquérant 15 millions d'actions supplémentaires mi-décembre à 45 NOK par action.

Cette opération a fait progresser le titre de plus de 18% ce matin à l'ouverture, avant de retomber à 41.05 NOK (+7.74%).