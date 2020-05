flatex AG : La résistance devrait casser 18/05/2020 | 09:40 achat En cours

Cours d'entrée : 31.2€ | Objectif : 34.5€ | Stop : 28.9€ | Potentiel : 10.58% flatex AG évolue à quelques encablures d'une résistance majeure. Compte tenu de la configuration du titre, on pourra anticiper la rupture de cette zone de résistance avec à la clé un nouveau potentiel de hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 34.5 €. Synthèse Flatex AG représente actuellement 4.74 % du portefeuille Investisseur Europe PEA. Une position a été ouverte le 31/03/2020 au cours de 26.40 €. Découvrez les 19 autres positions du portefeuille Investisseur Europe PEA géré par Zonebourse.com.

Points forts La forte croissance attendue pour les prochains exercices constitue un des points forts de la société.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 22.7 EUR.

Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 31.6 EUR.

Le titre se trouve actuellement au contact d'une résistance moyen terme située vers 31.6 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel de progression.

Avec une valeur d’entreprise estimée à 4.19 fois le chiffre d’affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.

Données financières (EUR) CA 2019 133 M EBIT 2019 30,8 M Résultat net 2019 19,1 M Trésorerie 2019 36,4 M Rendement 2019 - PER 2019 31,8x PER 2020 17,5x VE / CA2019 4,28x VE / CA2020 2,87x Capitalisation 607 M Prochain événement sur FLATEX AG 23/09/20 Premier semestre 2020 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 42,20 € Dernier Cours de Cloture 31,00 € Ecart / Objectif Haut 61,3% Ecart / Objectif Moyen 36,1% Ecart / Objectif Bas 6,45% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Frank Niehage Chief Executive Officer Stefan Armbruster Managing Director Martin Korbmacher Chairman-Supervisory Board Muhamad Said Chahrour Chief Financial Officer Stephan Simmang Chief Technology Officer