Flatex AG : le TecDax en ligne de mire

Passage au Prime Standard pour le T4 2020

Le Prime Standard fait référence à un ensemble de règles financières plus contraignantes que le General Standard. En effet, ce standard exige des entreprises une plus grande transparence avec notamment la publication de déclarations trimestrielles en Anglais et en Allemand ainsi que l'application des normes comptables internationales (IFRS/IAS ou US-GAAP). Cela permet in fine une plus grande accessibilité du titre pour les investisseurs internationaux.

A ce jour, Flatex AG publie à un rythme semestriel et le passage au Prime Standard serait donc une amélioration majeure. "L'upplisting" est une condition nécessaire pour pouvoir être répertorié dans des indices tels que le SDAX ou le TecDAX.

L'équipe de direction reconduite jusqu'en 2025

Le conseil de surveillance a reconduit les membres actuels du conseil d'administration Frank Niehage (PDG) et Muhamad Chahrour (directeur financier) jusqu'au 31 mai 2025. Tous deux ont été responsables du succès en Bourse de Flatex : depuis leur première nomination en 2014, la capitalisation boursière de Flatex est passée d'environ 50 M€ à plus de 600 M€ aujourd'hui. Dans le communiqué de ce matin, Martin Korbmacher, président du conseil de surveillance de Flatex AG affirme, au nom de toutes les parties prenantes, que "Frank Niehage et Muhamad Chahrour ont développé le groupe Flatex de manière pérenne et avec succès au cours des six dernières années. Avec la transaction DEGIRO, ils ont posé les bases parfaites d'une croissance à long terme".

Niehage, qui lorgne clairement le TecDax, a profité de cet élan de croissance pour faire un pari sur l'avenir, en augmentant ses positions sur Flatex de 317 913,35 EUR.

Conclusion de l'accord DeGiro attendue dans les prochaines semaines :

Flatex a aussi déclaré s'attendre à recevoir rapidement le feu vert pour l'acquisition de DeGiro, ce qui devrait être un catalyseur pour le titre. Ce rachat avait été annoncé fin 2019 pour 250 M€. Cela devrait assurer une croissance confortable des bénéfices de Flatex et serait source de potentielles synergies annuelles estimées à 30 M€ d'après Jefferies. DeGiro a pu également profiter de la hausse du nombre d'ouvertures de comptes-titres en France pendant le confinement, allant même jusqu'à mettre sur liste d'attente les futurs investisseurs.

Les déclarations du jour ont eu un impact positif sur le titre qui progressait de plus de 8% en début d'après-midi, à 33,825 EUR.

