Fleury Michon : Portzamparc préconise toujours d'alléger

19/07/2019 | 09:09

Portzamparc, le bureau d'études spécialiste des petites et moyennes valeurs parisiennes, est toujours d'avis d'alléger la ligne Fleury Michon. L'objectif de cours est ajusté de 36 à 35,5 euros.



Le spécialiste des produits de charcuterie & traiteur a publié hier son point d'activité semestriel. En baisse de 3,6% à 179,2 millions d'euros, le CA du 2ème trimestre a manqué de 2% les attentes des analystes, qui évoquent 'des ventes encore particulièrement décevantes dans le pôle GMS' (grandes et moyennes surfaces). Les comptes semestriels sont attendus en pertes.



De plus, ajoute Portzamparc, 'la forte hausse actuelle des cours du cochon fait peser un risque sur la rentabilité 2019 du groupe'. Certes, le groupe discute actuellement de relèvements de prix avec la grande distribution, mais 'nous pensons que Fleury Michon ne sera pas en mesure de compenser entièrement ces hausses' de coûts, indique une note.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.