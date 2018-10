FLEURY MICHON :CHIFFRE D'AFFAIRES DU 3EME TRIMESTRE 2018

Confirmation de la reprise de la croissance du Chiffre d'affaires au 3 ème trimestre : +4,7%,

Evolution positive au cumul à fin Septembre 2018 à +1,3%

Hors croissance externe, un 3ème trimestre en croissance à +1,2%

Pouzauges - 25 octobre 2018 : « Le 3ème trimestre 2018 confirme l'évolution amorcée à la fin du 1er semestre : après une année 2017 consacrée à la transformation de notre entreprise, les effets positifs se font ressentir et nous clôturons le trimestre à +4,7%. Hors croissance externe (acquisition de Paso et Good Morning1), nous connaissons également une croissance du chiffre d'affaires à +1,2% sur le 3ème trimestre. Trimestre après trimestre, Fleury Michon améliore sa performance et confirme la reprise de son activité.

Nous poursuivons le déploiement des actions au service de notre mission « Aider les Hommes à manger mieux chaque jour » pour une croissance durable et rentable de notre entreprise. Ainsi nous venons d'annoncer le passage de l'ensemble de nos gammes de Charcuterie à -25% de sel. Proposant depuis plusieurs années une partie de nos gammes à un taux de sel réduit, nous avons choisi de transformer l'ensemble de notre offre Charcuterie afin que chaque consommateur puisse bénéficier de produits savoureux en limitant sa consommation de sel. C'est une des concrétisations de notre mission et un vecteur de valorisation et différenciation de notre offre.

Egalement, nous apposons le Nutriscore progressivement sur l'ensemble de nos gammes afin que chaque consommateur dispose d'une information précise et claire sur nos produits. Le Nutriscore sera ainsi présent sur 100% des produits à marque Fleury Michon en Avril 2019.

Pour 2018 nous anticipons une amélioration de notre chiffre d'affaires et de nos résultats par rapport à 2017. »

Régis Lebrun, Directeur Général de Fleury Michon

Au 3ème trimestre 2018, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 186,6 M€, en croissance de +4,7% par rapport à l'année précédente sur son périmètre consolidé, n'intégrant pas les joint-ventures en Italie et en Espagne mais englobant les nouvelles entités du groupe : Paso et Good Morning.

Le 3ème trimestre est marqué par un retour à la croissance, tant sur le périmètre intégrant les récentes acquisitions que sur le périmètre organique, avec une accélération du rythme trimestre après trimestre. Cette croissance traduit la montée en puissance des plans d'affaires ainsi que la pleine intégration des nouvelles entités Paso et Good Morning. Hors ces nouvelles entités, le chiffre d'affaires du 3ème trimestre est de 180,4M€ à +1,2%.

Chiffre d'affaires par trimestre en M€ 2017 2018 Variation en % 1er trimestre 177,7 172,5 -2,9% 2ème trimestre 182,1 185,9 +2,1% 3ème trimestre 178,2 186,6 +4,7% Total 538,0 545,0 +1,3%

Chiffre d'affaires par Pôle en M€ 3ème trimestre Cumul 9 mois 2017 2018 Variation en % 2017 2018 Variation en % Pôle GMS[1] Libre-Service France 150,0 158,7 +5,8% 452,9 464,3 +2,5% Pôle International [2] 16,1 15,0 -6,8% 42,9 39,1 -8,9% Pôle Ventes avec Services 12,1 12,9 +6,6% 42,2 41,6 -1,4% Total 178,2 186,6 +4,7% 538,0 545,0 +1,3% [1] GMS : Grandes et Moyennes Surfaces

[2] Chiffre d'affaires à taux de change courant

LE Pôle GMS LIBRE SERVICE France

Le chiffre d'affaires du Pôle évolue à +5,8% au 3ème trimestre pour une croissance à +2,5% au cumul des neuf mois.

Au cumul à fin Septembre 2018, la catégorie de la Charcuterie évolue à +0,6%, le Surimi à +4,0% et le Traiteur à +10,6%, incluant la nouvelle activité Paso (-5,2% sur le périmètre organique Traiteur hors Paso).

A périmètre constant par rapport à 2017, le Pôle GMS LS évolue à +2,1% sur le 3ème trimestre et repasse en léger positif au cumul à fin Septembre à +0,1%.

LE Pôle INTERNATIONAL

Le Chiffre d'affaires du Pôle International recule à -6,8% au 3ème trimestre, pour un cumul à fin Septembre de -8,9%. A taux de change constant2, le Pôle International clôt le 3ème trimestre à -2,8%, et -4,7% au cumul à fin Septembre.

Au sein du Pôle International, Fleury Michon Amérique (ex-DDF Canada) recule à -5,0% au 3ème trimestre 2018 pour un cumul à fin Septembre à -8,9% à taux de change courant. L'activité canadienne est pénalisée par un effet de change défavorable puisqu'à taux de change constant elle clôt le 3ème trimestre à +1,2% et le cumul à neuf mois à -3,0%. Comme annoncé, Fleury Michon Amérique a réorienté son activité vers le catering aérien qui connait une croissance de son chiffre d'affaires à +12,1% au cumul à fin Septembre.

LE pôle VENTES AVEC SERVICES

Le Pôle Ventes avec Services connait un 3ème trimestre dynamique à +6,6% notamment grâce à la bonne activité sur le trimestre de Room Saveurs (+5,0%), l'activité de plateaux-repas, buffets et évènementiel en entreprise, ainsi que l'apport complémentaire de Chiffre d'affaires de l'entité Good Morning. Au cumul à fin Septembre, le Pôle reste cependant en retrait à -1,4%, dont Room Saveurs à -1,7%.

PERSPECTIVES

Le Groupe confirme l'amélioration attendue de son chiffre d'affaires et de sa marge opérationnelle sur l'année 2018 par rapport à 2017.

1 L'effet périmètre se calcule en éliminant le chiffre d'affaires des sociétés acquises sur la période en cours (acquisition Paso le 9 Avril 2018, prise en compte de l'activité Good Morning à partir du 1er janvier 2018),

2 Le chiffre d'affaires à taux de change constant se calcule en appliquant au chiffre d'affaires de la période précédente le taux de change de la période en cours.

