FLEURY MICHON : COMMUNIQUE DU 27 JUIN 2019

Pouzauges, le 27 Juin 2019,

Fleury Michon annonce :

l'entrÉe en nÉgociation exclusive EN VUE DE L'ACQUISITION DU ContrÔle de MARFO FOOD GROUP, DEUXIÈME ACTEUR EUROPÉEN DU CATERING AÉRIEN,

une prise de participation au sein de la sociÉtÉ frais ÉmincÉS.

Fleury Michon est entré ce jour en négociation exclusive avec les actionnaires du groupe néerlandais MARFO en vue d'acquérir, sous réserve des conditions usuelles en la matière, le contrôle de la société néerlandaise MARFO FOOD GROUP HOLDING B.V. avec une prise de participation à 90 % du capital social, et 37,5% du capital social de la société belge DE GENTSE KLUIS N.V.

L'acquisition du contrôle de MARFO FOOD GROUP HOLDING B.V., deuxième acteur européen du marché du catering aérien, permettrait à Fleury Michon de renforcer ses activités dans ce secteur, ainsi que les positions de Fleury Michon Amérique au Canada. Les deux acteurs pourraient déployer de nouvelles synergies commerciales et proposer des prestations complètes aux compagnies aériennes effectuant les liaisons aller et retour entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Une partie de l'équipe actuelle de direction du groupe Marfo participerait à ce projet en procédant à une prise de participation minoritaire aux côtés de Fleury Michon.

Fleury Michon acquerrait également, aux termes de cette négociation exclusive, une participation de 37,5% au sein de la société belge DE GENTSE KLUIS N.V., spécialiste des plats cuisinés surgelés auprès des réseaux RHD et Grande Distribution.

Le groupe Marfo a réalisé un chiffre d'affaires de 81 M€ en 2018 principalement auprès des compagnies aériennes et emploie plus de 400 salariés répartis dans ses deux sites de production aux Pays-Bas et en Belgique.

Sous réserve de la satisfaction des conditions réglementaires en vigueur et de la réalisation d'opérations de réorganisation juridique, la conclusion des accords d'acquisition et la réalisation des opérations de prise de participations devraient avoir lieu dans le courant du mois de juillet 2019.

Par ailleurs, Fleury Michon prend une participation de 50 % au sein de la société FRAIS ÉMINCÉS.

La prise de participation de 50% de Fleury Michon, par augmentation de capital, dans l'entreprise Frais Émincés permet au Groupe de franchir une nouvelle étape en s'enrichissant d'un nouveau savoir-faire de produits 100% végétaux, fraîchement découpés, sains, savoureux et pratiques.

Frais Emincés, qui a réalisé 5,9 M€ de chiffre d'affaires au cours du dernier exercice clôturé et emploie 40 personnes, se place en deuxième position sur le marché en forte croissance de la Fraîche Découpe (marché : 50 M€). Avec cette prise participation par Fleury Michon, l'entreprise pourra élargir sa diffusion auprès des clients de la grande distribution avec notamment la création d'un nouveau site de production de 5400m² à Pontchâteau.

C'est aussi l'opportunité pour Fleury Michon d'accélérer son développement sur l'axe stratégique du snacking sain et d'accéder à un nouveau rayon : Frais Emballé fruits et légumes.

« Engagés depuis 2014 dans notre mission « Aider les Hommes à manger mieux chaque jour », nous continuons de déployer notre plan stratégique en procédant à des acquisitions ciblées pour accélérer notre développement et acquérir de nouveaux savoir-faire » indique Régis Lebrun, Directeur Général de Fleury Michon.

Prochains rendez-vous :

18 Juillet 2019 après bourse : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2019

www.fleurymichon.fr

Fondée en 1905, Fleury Michon est aujourd'hui encore une entreprise familiale et indépendante de taille intermédiaire. Elle est implantée en France, en Italie, en Espagne, en Slovénie et au Canada.

Les 3 700 collaborateurs sont rassemblés autour du projet d'entreprise « Aider les Hommes à manger mieux chaque jour » : redéfinir les contours d'un modèle alimentaire vertueux pour tous les acteurs, qui rémunère mieux les éleveurs et les agriculteurs, qui favorise les pratiques qualitatives plutôt que la course aux prix bas, créant ainsi de l'emploi sur les territoires et permettant une alimentation plus saine, plus gourmande et qui préserve les écosystèmes. L'action Fleury Michon (codes : ISIN FR 0000074759, Reuters FLMI PA, Bloomberg FLE FP) est cotée sur Euronext Paris, Eurolist B et est éligible PEA PME.

Gaïa rating 2018 : 20ème rang/230 - http://www.gaia-rating.com

