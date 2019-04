FLEURY MICHON : Déclaration mensuelle rachat d'actions 03 2019

CONTRAT DE LIQUIDITE ET OU PROGRAMME DE RACHAT

SIREN : 572058329



Dénomination sociale de l'Emetteur : FLEURY MICHON LEI : 96950009EM1D72NGCV27



Numéro de visa du programme: Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI) : Actions Date de début du programme :

TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES

PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES

Opérations du mois de : MARS 2019 Part de l'émetteur dans le contrat : 100%

INFORMATIONS CUMULEES

Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme 4 387 757

Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + %) :

Solde à la fin du mois précédent 1 057 397 Nombre de titres achetés dans le mois 960 Nombre de titres vendus dans le mois 661 Nombre de titres transférés dans le mois Nombre de titres annulés dans le mois : Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois Nombre de titres achetés depuis le début du programme Nombre de titres vendus depuis le début du programme Nombre de titres transférés depuis le début du programme Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : Valeur comptable du portefeuille Valeur de marché du portefeuille

Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital A la date d'établissement de la présente déclaration

OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1) FLEURY MICHON (1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat /

Vente/

Transfert

(2) Nombre de titres (3) Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité Cours de la transaction

(4) Cours le plus haut Cours le plus bas Montant (2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital.)

(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc

(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas 01/03/2019 CIC A 1 1 41,70 41,70 01/03/2019 CIC V 14 14 41,89 586,40 04/03/2019 CIC A 1 1 41,90 41,90 04/03/2019 CIC V 25 25 41,90 1047,50 05/03/2019 CIC A 388 388 41,00 15908,20 05/03/2019 CIC V 38 38 41,01 1558,20 06/03/2019 CIC A 109 109 40,70 4436,60 06/03/2019 CIC V 0 0 0,00 0,00 07/03/2019 CIC A 102 102 40,39 4120,10 07/03/2019 CIC V 1 1 40,80 40,80 08/03/2019 CIC A 1 1 40,10 40,10 08/03/2019 CIC V 26 26 40,20 1045,10 11/03/2019 CIC A 83 83 40,11 3328,80 11/03/2019 CIC V 7 7 40,37 282,60 12/03/2019 CIC A 1 1 40,20 40,20 12/03/2019 CIC V 74 74 40,59 3004,00 13/03/2019 CIC A 1 1 40,70 40,70 13/03/2019 CIC V 1 1 40,70 40,70 14/03/2019 CIC A 1 1 40,40 40,40 14/03/2019 CIC V 1 1 40,40 40,40 15/03/2019 CIC A 1 1 40,30 40,30 15/03/2019 CIC V 1 1 40,30 40,30 18/03/2019 CIC A 1 1 40,40 40,40 18/03/2019 CIC V 1 1 40,40 40,40 19/03/2019 CIC A 1 1 40,40 40,40 19/03/2019 CIC V 2 2 40,60 81,20 20/03/2019 CIC A 23 23 40,41 929,50 20/03/2019 CIC V 31 31 40,51 1255,70 21/03/2019 CIC A 24 24 40,41 969,80 21/03/2019 CIC V 1 1 40,60 40,60 22/03/2019 CIC A 100 100 39,96 3996,30 22/03/2019 CIC V 1 1 40,20 40,20 25/03/2019 CIC A 51 51 39,81 2030,20 25/03/2019 CIC V 11 11 40,20 442,20 26/03/2019 CIC A 14 14 40,01 560,20 26/03/2019 CIC V 57 57 40,20 2291,40 27/03/2019 CIC A 4 4 40,20 160,80 27/03/2019 CIC V 215 215 40,29 8663,00 28/03/2019 CIC A 1 1 40,40 40,40 28/03/2019 CIC V 3 3 40,53 121,60 29/03/2019 CIC A 52 52 40,18 2089,50 29/03/2019 CIC V 151 151 40,30 6086,00

