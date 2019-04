FLEURY MICHON : a bien résisté à la grande distribution et aux gilets jaunes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Fleury Michon abandonne 2,4% à 39,9 euros après avoir atteint dans la journée 41,6 euros, soit son plus haut niveau depuis cinq séances. Le groupe alimentaire français a réalisé en 2018 un bénéfice de 14,4 millions d'euros, en hausse de 67,4% grâce notamment au succès de son plan de compétitivité mis en place en 2017 et aux rachats de Good Morning et Paso. Le résultat opérationnel courant a bondi de 140% à 20,4 millions, faisant ressortir une marge de 2,8%, contre 1,2% en 2017. Le chiffre d'affaires a progressé de 1,2% à 725,3 millions malgré la pression tarifaire de la grande distribution.Au global, le Pôle GMS Libre-Service France a réalisé un chiffre d'affaires cumulé de 615,3 millions (+2,4%), avec un quatrième trimestre 2018 en progression de +1,9%, ce dernier trimestre ayant été impacté de manière générale par les mouvements sociaux en France. A périmètre constant par rapport à 2017, le Pôle GMS LS évolue à -0,6% sur l'année et à -2,8% sur le dernier trimestre.Pour le Pôle International, le chiffre d'affaires est de 52,4 millions en recul de 10,9% pour l'année et -16,4% pour le quatrième trimestre à taux de change courant (respectivement -8,2% et -17,5% à taux de change constant).Le Pôle Ventes avec Services réalise un chiffre d'affaires de 57,6 millions, en progression de 1% avec un quatrième trimestre en progression de 8,1%. Hors acquisition (Good Morning) en janvier 2018, le Pôle est en recul à l'année de 4,7% avec un dernier trimestre à +0,9%.Fort de ces résultats, le groupe familial a augmenté son dividende de 9% à 1,20 euro par action.Concernant ses perspectives, Fleury Michon estime que 2019 sera encore une année exigeante pour l'industrie alimentaire, au cours de laquelle le groupe franchira une nouvelle étape pour " aider les Hommes à manger mieux chaque jour".Son objectif est d'installer le modèle d'une croissance rentable, forte et durable au service du Manger Mieux.