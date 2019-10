FLEURY MICHON : attend un second semestre en amélioration par rapport au premier

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Fleury Michon a réalisé vendredi soir son point d’activité au titre de son troisième trimestre 2019. Ainsi, le groupe agroalimentaire a publié un chiffre d’affaires de 199,3 millions d’euros sur la période, en croissance de 6,8% à données publiées sur un an et en repli de 0,7% à périmètre constant. Sur les neufs premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires ressort à 548,1 millions d’euros, en croissance de 0,6% à données publiées et en baisse de 2,8% à périmètre constant." Le 2ème trimestre avait été impacté par les conséquences d'un virus informatique ayant entrainé 3 jours de non livraison, pour un effet calendaire de -4% sur ce même trimestre et -1,6% au cumul des 9 mois ", indique Fleury Michon.Au final, le groupe confirme ses précédentes perspectives et attend un 2nd semestre en amélioration par rapport au 1er sans compenser cependant les pertes en résultat opérationnel et résultat net du 1er semestre.Pour 2020, l'ensemble des Pôles d'activités (GMS Libre-Service France, Ventes avec Services, International) et les joint-ventures sont prévus en amélioration, tant en termes d'activité que de résultats.