FLEURY MICHON : les résultats s'améliorent

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Fleury Michon a réalisé au premier semestre 2018 un résultat net en hausse de 6,3 millions d'euros, contre 0,5 million un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant est ressorti à 10,9 millions, contre -1,3 million au premier semestre 2017. Le chiffre d'affaires, lui, est resté quasi stable à 358,4 millions. Le groupe a précisé que le deuxième trimestre avait été marqué par un retour à la croissance (+2,1%), raduisant la montée en puissance progressive des plans d'affaires et la pleine intégration des nouvelles entités : Paso et Good Morning.Concernant ses perspectives, le groupe a indiqué que le développement de l'activité et les effets des mesures prises devaient permettre la croissance du chiffre d'affaires et l'amélioration des marges sur le second semestre et sur l'année.