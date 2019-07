Fleury MIchon : Communiqué sur Chiffre d'affaires du 1er semestre 2019

Le Groupe confirme un Résultat opérationnel et un Résultat net négatifs au 1ersemestre 2019, avec un retour au positif attendu au 2ndsemestre 2019 et détaillera ses Résultats lors de son communiqué du 10 Septembre 2019.

Il représente 7,0% du chiffre d'affaires. Au sein du Pôle International, Fleury Michon Amérique (ex DDF Canada) a connu une croissance à +9,4% à taux de change courant (+7,0% à taux de change constant). Par ailleurs les activités en joint-venture en Italie et en Espagne, hors périmètre consolidé et Pôle International, évoluent positivement.

Le Pôle clôt le semestre à -3,3% sur la catégorie de la Charcuterie, avec un recul sur le chiffre d'affaires de Jambons de Porc tandis que les Jambons de Volaille et les Charcuteries du Manger Mieux (Teneur en sel réduit, Zéro nitrite, Bio, Label Rouge, J'aime Bleu Blanc Cœur) sont en croissance. La catégorie du Traiteur clôt le semestre à +0,1%, incluant un recul des Plats cuisinés compensé par la croissance de chiffre d'affaires sur le Snacking (Salad'Jar) et l'apport du chiffre d'affaires de l'Apéritif dinatoire (Paso). Le Traiteur de la Mer évolue à -3,6% avec un effet météo défavorable au Printemps.

Il représente 85,1% du chiffre d'affaires. A la fin du 1ersemestre, le chiffre d'affaires du Pôle évolue à -2,8%, avec un 2èmetrimestre à -4,2%, impacté par le virus informatique ayant bloqué 3 jours de livraisons en Avril. L'effet calendaire de ces jours de non-livraison liés au virus informatique est de -4,0% au trimestre et -2% au semestre (Nombre de jours non livrés / Nombre de jours livrés de la période).

Fondée en 1905, Fleury Michon est aujourd'hui encore une entreprise familiale et indépendante

de taille intermédiaire. Elle est implantée en France, en Italie, en Espagne, en Slovénie et au Canada.

Les 3 700 collaborateurs sont rassemblés autour du projet d'entreprise « Aider les Hommes à manger mieux chaque jour » : redéfinir les contours d'un modèle alimentaire vertueux pour tous les acteurs, qui rémunère mieux les éleveurs et les agriculteurs, qui favorise les pratiques qualitatives plutôt que la course aux prix bas, créant ainsi de l'emploi sur les territoires et permettant une alimentation plus saine, plus gourmande et qui préserve les écosystèmes. L'action Fleury Michon (codes : ISIN FR 0000074759, Reuters FLMI PA, Bloomberg FLE FP) est cotée sur Euronext Paris,

Eurolist B et est éligible PEA PME.