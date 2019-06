Fleury Michon : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Fleury Michon prévoit un résultat opérationnel négatif sur le premier semestre 2019. Le groupe d’agroalimentaire rappelle que l'épidémie de peste porcine et ses impacts sur le cheptel chinois en particulier, a eu pour conséquence depuis plusieurs semaines une forte hausse du prix du porc et du jambon de porc. Fleury Michon fait cette prévision du fait du niveau d'activité lié à l'évolution de ses principaux marchés et du virus informatique d'avril, du résultat des négociations commerciales et du délai de répercussion par la Distribution des hausses de prix dans ses tarifs.Le groupe détaillera ses résultats du 1er semestre lors du communiqué du 10 Septembre 2019 après Bourse.A ce stade, Fleury Michon anticipe un résultat opérationnel au second semestre positif grâce à un niveau d'activité plus favorable, à l'intégration des hausses tarifaires par ses clients de la Distribution, des coûts de Communication moindres et la structure des charges fixes, de manière générale plus favorable au second semestre qu'au premier.